I Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme stanno svolgendo indagini per risalire ai legittimi proprietari di 15 oggetti di possibile provenienza furtiva.

Si tratta in particolare di attrezzi da lavoro, telefonini e strumenti musicali sequestrati nell’ambito di un’operazione antidroga culminata con l’arresto di un 49enne italiano di Villa Adriana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in concorso, e ricettazione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Gli oggetti rinvenuti in casa dello spacciatore sono stati fotografati e catalogati secondo l’elenco che segue, per consentire ai legittimi proprietari di riconoscerli e contattare i Carabinieri della Stazione Tivoli Terme, al fine di dimostrare la titolarità e recuperarne il possesso.

Gli oggetti sequestrati:

1. Chitarra elettrica “Basso” marca “SQUIER” by Fender, con scritta Jaguar Bass, cassa di colore grigio antracite, contenuto in una custodia di colore nero;

2. Cassa musicale bluetooth marca “JBL”, mod. PartyBox110, colore nero e gomma arancione;

3. Trapano marca “MILWAUKEE”, mod. M12 CH, colore rosso, con batteria extra e caricabatteria C12C

4. Lucidatrice/Levigatrice angolare, marca “POWER Plus”, mod.PowX0474, colore giallo/nero, codice:01-05-2014/140188/02938, contenuta in una cassa di plastica di colore nero marca POWER PLUS;

5. Avvitatore marca “BOSCH”, mod.GSR 18v-LI, colore verde, con caricabatteria, contenuto in una cassa di plastica di colore verde scuro marca BOSCH, riportante il nr.92 scritto con pennarello di colore rosso;

6. Avvitatore marca “MILWAUKEE”, mod. M18 BLPD 2, colore rosso, con batteria extra e caricabatteria;

7. Tagliasiepi a scoppio, marca “BLU BIRD ZANE’”, colore rosso/nero, S/N 2017010039;

8. Motosega a scoppio, marca “HYUNDAI” mod.YS-50205, cod.35000, colore bianco/blu, S/N HY52S00769;

9. Motosega a scoppio, marca “ALPINA”, mod.C51T 2015, colore bianco, S/N 505CG103240;

10. Motosega a scoppio, marca “HUSQVARNA”, mod.445, colore arancione, seriale 544 14 77-02;

11. Motosega a scoppio, marca “STIHL”, mod. MS190T, colore bianco/arancione, Matricola 249041347;

12. Smerigliatrice elettrica, marca “MILWAUKEE”, mod. AG22-230, colore rosso, code:4318 41 04 137869 A2022;

13. IPHONE 15, colore nero, IMEI 353354149714572;

14. I PHONE 11, colore nero IMEI 1 nr.350293728609246 – IMEI 2 nr.350293728784114;

15. XIAOMI Redmi 4X, colore blu IMEI 1 nr.868763062268200 – IMEI 2 nr. 868763062268218.