L’amministrazione comunale di Palombara Sabina prosegue l’iter per la realizzazione di “Sulle ali dell’avventura” il primo parco avventura della Città del Nordest che verrà realizzato dal Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili grazie ad un finanziamento pari a 70.833 euro concesso dalla Regione Lazio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Lunedì 25 agosto con la delibera numero 31 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - il Consiglio comunale ha preso atto del progetto esecutivo e approvato il comodato d’uso gratuito per la concessione al Parco di alcuni terreni comunali a destinazione verde pubblico sportivo ubicati all’interno della cosiddetta “pineta” e antistanti all’istituto alberghiero.

Il contratto di comodato a titolo gratuito – CLICCA E LEGGI IL CONTRATTO – avrà la durata di 15 anni, legata al piano di rientro dei costi di investimento che dovrà affrontare il gestore dell’impianto parco Avventura in seguito alla concessione.

Alla scadenza del contratto tutte le opere realizzate resteranno di proprietà del Comune di Palombara Sabina. Il progetto esecutivo del parco avventura elaborato dalla Società Archipaglia, per conto di Arborea parchi, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale.

Anche il 14 aprile scorso con la delibera numero 9 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - era stato approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per mettere a disposizione del Parco dei Monti Lucretili i terreni comunali.