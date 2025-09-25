Il Comune di Tivoli è pronto a riqualificare il centro anziani di Tivoli centro.
Lo stabilisce la determina numero 2650 firmata martedì 23 settembre dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.
Con l’atto viene approvato il progetto esecutivo dell’opera denominata “Interventi fianlizzati alla tutela e recupero del centro anziani nel centro storico del Comune di Tivoli” redatto dai tecnici del Settore lavori Pubblici e Servizi Cimiteriali.
I lavori sono finanziati con un contributo di 449 mila euro concesso dalla Regione Lazio nell’ambito del “Bando per la concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storico”.
Secondo le stime del Comune i lavori ammontano a complessivi 300 mila euro.
In particolare il Comune intende eseguire lavori di messa in sicurezza, accessibilità con l’abbattimento delle barriere architettoniche e sotto l’aspetto energetico, utilizzando per l’80% il finanziamento concesso dalla Regione Lazio nell’ambito del Bando per la concessione contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici.