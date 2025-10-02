FONTE NUOVA – Lo stadio “Mammoliti” torna alla “Asd Tor Lupara 1968”

Lo stadio comunale “Mammoliti” torna alla “Asd Tor Lupara 1968”.

Lo stabilisce la delibera numero 51 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - varata ieri, mercoledì primo ottobre, dalla giunta comunale di Fonte Nuova e pubblicata all’Albo Pretorio oggi, giovedì 2 ottobre.

Col provvedimento viene approvato l’accordo transattivo – CLICCA E LEGGI L’ACCORDO TRANSATTIVO - tra l’Ente e la “Asd Tor Lupara 1968” che verrà sottoscritto dal sindaco Umberto Falcioni e dal presidente della società sportiva Donato Olivieri.

La delibera dà inoltre mandato al dirigente al Patrimonio Daniele Cardoli di revocare la determina numero 567 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – dello scorso 26 maggio con la quale era stata disposta per morosità la decadenza e revoca dell’assegnazione dell’impianto sportivo risalente al 31 luglio 2017 a favore della “Asd Polisportiva Tor Lupara 1968” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Al Comune di Fonte Nuova risultava infatti un debito pari a 99.750 euro per i canoni evasi e di 21.542 euro per le utenze di gas ed energia elettrica non rimborsati per complessivi 121.292 euro.

Tra l’altro l’amministrazione contestava che a esercitare l’attività sportiva nell’impianto fosse l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tor Lupara 1968, soggetto diverso dall’aggiudicataria “Asd Polisportiva Tor Lupara 1968”.

Fatto sta che la società del presidente Donato Olivieri aveva impugnato la revoca davanti al Tar del Lazio. La giunta Falcioni ha ritenuto possibile il rischio di soccombenza per l’Ente e, in ogni caso, l’insorgere di oneri per le spese legali.

Senza contare che la supposta incertezza del giudizio avrebbe esposto il Comune al pericolo di inutilizzabilità dello stadio “Mammoliti per il tempo necessario alla definizione del contenzioso al Tar. Di qui, la scelta di una transazione per tutelare l’interesse pubblico.

La giunta ha così riconosciuto alla “Asd Tor Lupara 1968” di aver realizzato a proprie spese importanti interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione per un valore complessivo di 141 mila 418 euro e 38 centesimi.

Opere che da convenzione erano a carico del Comune. Oltre a definire il contenzioso pendente al Tar del Lazio e a garantire la continuità dell’attività sportiva, l’accordo regolarizza formalmente il subentro dell’attuale gestore, ossia la “Asd Tor Lupara 1968”.

Oltre a sostenere integralmente i costi dei lavori eseguiti pari a 141 mila 418 euro e 38 centesimi, da parte sua la società del presidente Donato Olivieri si obbliga a versare al Comune 15 mila euro a saldo del debito residuo per canoni concessori maturati.