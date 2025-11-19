TIVOLI – Franco Cortellessa è il nuovo Direttore Sanitario dell’Asl Roma 5

Il Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria Locale Roma 5 annuncia con soddisfazione la nomina del

Il Dottor Franco Cortellessa è il nuovo Direttore Sanitario Aziendale della Asl Roma 5.

Lo stabilisce la delibera numero 2175 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata oggi, mercoledì 19 novembre, dal Direttore Generale dell’ Azienda Sanitaria Locale Roma 5 Silvia Cavalli.

Franco Cortellessa, 64 anni, originario di Vivaro Romano, firmerà un contratto di 3 anni, dal mese di maggio del 2023 fino ad oggi ha ricoperto l’incarico di Direttore Sanitario facente funzioni, garantendo continuità e competenza nella guida delle attività sanitarie aziendali.

Professionista stimato, ha svolto la sua carriera dapprima come Otorinolaringoiatra all’interno della stessa Azienda e successivamente ha assunto mansioni organizzative, dirigendo dal 2012 il presidio ospedaliero “Angelucci” di Subiaco e dal 2019 la struttura complessa del Distretto Sanitario di Subiaco.

“La sua esperienza clinica e gestionale – si legge in una nota della Asl Roma 5 – e la profonda conoscenza delle strutture aziendali e del territorio, rappresentano un valore aggiunto per il consolidamento dei percorsi di cura e per lo sviluppo di iniziative volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Con questa nomina, l’Azienda rinnova il proprio impegno a garantire professionalità, efficienza e attenzione ai bisogni della Comunità, affidando al Dottor Cortellessa il compito di proseguire nel percorso di innovazione e rafforzamento dell’offerta sanitaria”.