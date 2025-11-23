TIVOLI – Movida violenta, i “maranza” ancora senza nome

Non hanno ancora un nome e un cognome gli autori del pestaggio avvenuto nella notte di Halloween venerdì 31 ottobre, nella centralissima piazza Santa Croce, a Tivoli.

A distanza di tre settimane proseguono le indagini dei carabinieri per identificare i membri della cosiddetta banda dei “maranza” che hanno mandato all’ospedale tre liberi professionisti italiani di età compresa tra i 30 e i 35 anni (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo i testimoni i picchiatori sarebbero ragazzi di età compresa tra i 16-17 e i 22 anni, alcuni dei quali di origine nordafricana e i restanti italiani.

Il caso di piazza Santa Croce non è l’unico: diverbi, provocazioni, liti, aggressioni e pestaggi caratterizzerebbero la movida di Tivoli ogni fine settimana.

L’ultimo episodio in ordine di tempo segnalato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è avvenuto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 novembre in via Tiburto, strada principale del quartiere Empolitano sede di alcuni locali molto frequentati dalla gioventù tiburtina (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Stando alle prime informazioni raccolte, verso la mezzanotte e mezza si sarebbe accesa una violenta rissa tra due gruppi di ragazzi con conseguente lancio di bottiglie di birra.

Al culmine dello scontro sarebbe sopraggiunta una Audi di colore scuro dalla quale è sceso un uomo armato di pistola.

Era vera?

O una replica?

Fatto sta che alla vista dell’arma tutti i presenti si sarebbero dileguati, in particolare i membri della banda dei “maranza”.