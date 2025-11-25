TIVOLI – Furto dal barbiere: rubati 47 euro dal fondocassa, 2 mila euro di danni

Prosegue senza sosta la raffica di furti ai danni delle attività commerciali nell’hinterland tiburtino.

“Fabietto”, lo storico barbiere con oltre vent’anni di attività al civico 204 della via Tiburtina

L’ultimo in ordine di tempo è stato messo a segno all’alba di oggi, martedì 25 novembre, da “Fabietto Immagine”, lo storico barbiere con oltre vent’anni di attività al civico 204 della via Tiburtina, a Tivoli Terme, da dove sono stati portati via 47 euro dal fondocassa lasciando danni per circa 2 mila euro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, i ladri sono entrati in azione poco dopo le ore 4 nel pieno centro abitato del quartiere.

La vetrata del negozio è stata sfondata con un sasso di travertino

Con un piede di porco sono riusciti a forzare la serranda del locale, dopodiché con un sasso di travertino hanno mandato in frantumi una vetrata e hanno fatto irruzione.

I primi a giungere sul posto sono stati gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Tivoli, il titolare, Fabio Grignani, ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Tivoli Terme.

Vale la pena ricordare che nella tarda serata di martedì 30 settembre scorso i ladri avevano colpito allo storico “Bar Marcello” al civico 210 della via Tiburtina, a Tivoli Terme, a pochi passi da “Fabietto” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quel caso i malviventi portarono via il fondocassa e centinaia di Gratta e Vinci per un valore di circa 4.500 euro.

Lo storico “Bar Marcello” al civico 210 della via Tiburtina, a Tivoli Terme

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 23,10 le telecamere dell’impianto di videosorveglianza hanno ripreso due uomini coi volti travisati e armati di piede di porco passare dal retro e forzare la saracinesca e la porta del laboratorio che affacciano su piazza Bartolomeo della Queva, zona densamente abitata.

Fatto sta che, una volta scassinate le protezioni, i malviventi sono riusciti a spostare un frigorifero davanti alla porta e uno dei due banditi ha fatto irruzione.

Alcune immagini del furto messo a segno stanotte al “Bar Marcello”

Corporatura robusta, altezza circa un metro e 75, il volto travisato da un cappellino da baseball di colore marrone e una mascherina anti-Covid, l’uomo indossava un paio di bermuda sportivi blu, scarpe Nike di colore nero e bianco, una felpa nera e griga con la scritta sulla schiena “Nike Air”.

Già ad aprile scorso una banda di 5 persone aveva fatto irruzione al “Bar Marcello” passando sempre dal retro, ma non trovando Gratta e Vinci né contanti lasciò vari danni all’attività commerciale.