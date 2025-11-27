CORCOLLE – A caccia senza porto d’armi: denunciato

E’ stato sorpreso durante una battuta di caccia con il fucile in mano, se non fosse che non aveva uno straccio di autorizzazione.

Per questo sabato 22 novembre un 25enne italiano residente a Corcolle è stato denunciato dai Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio per detenzione abusiva di arma da fuoco.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano online Tiburno.Tv, i Carabinieri Forestali insieme alle Guardie Venatorie Volontarie della Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu) erano impegnati nella campagna “Recall10”, un’attività di controllo e contrasto dei furbi che violano la normativa sulla caccia.

Durante il controllo i Forestali e le Guardie Venatorie Lipu si sono imbattuti nel 25enne di Corcolle e dai controlli è emerso che il giovane era sprovvisto di licenza di caccia per detenere il fucile calibro 12.

Per questo l’arma è stata sequestrata insieme a 20 munizioni ed è stata inoltrata la segnalazione alla Questura di Roma con la richiesta di misure accessorie.