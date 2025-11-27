GUIDONIA – Riempiono l’appartamento di extracomunitari, multati proprietario e affittuario

Nell’ambito di controlli sulle effettive presenze all’ interno di immobili, segnalati dai cittadini attraverso il box presente presso la Delegazione di Villalba, la Polizia Locale – in collaborazione con la Polizia di Stato, l’Ufficio Anagrafe e l’ Ufficio Tributi – ha individuato un immobile, locato a un cittadino straniero, nel quale è stata accertata la presenza di sette persone di nazionalità extracomunitaria, oltre al conduttore.

A seguito di un’attenta attività di verifica delle posizioni del proprietario dell’immobile, di nazionalità italiana, del conduttore e degli altri stranieri presenti nell’appartamento, si è proceduto, anche nei confronti del proprietario, alla contestazione della violazione degli obblighi di comunicazione della cessione di fabbricato e della comunicazione di ospitalità di cittadini stranieri, ai sensi del Testo Unico sull’immigrazione, e all’irrogazione di una multa di 5.000 euro.

Si è rilevato pure che per l’appartamento in questione non risultava l’iscrizione alla TARI e si proceduto, pertanto, a segnalarlo all’Ufficio Tributi per l’accertamento e il recupero dei corrispettivi dovuti.

“Questo caso di affitto illegale a stranieri scoperto e sanzionato grazie alla segnalazione anonima lasciata presso la delegazione di Villalba dimostra che con la collaborazione tra cittadini e istituzioni si può contrastare efficacemente il degrado.

Invito i cittadini a segnalare altri casi analoghi e assicuro che il Comune e la Polizia Locale continueranno a controllare in modo sempre più accurato”, dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.

“La Polizia Locale, in attuazione degli indirizzi dell’Amministrazione comunale, ha svolto un’intensa e accurata attività di verifica sugli immobili segnalati dai cittadini, operando anche oltre i consueti orari di servizio – evidenzia Paolo Rossi, Comandante della Polizia Locale -. I controlli proseguono con l’obiettivo di accertare situazioni che richiedano ulteriori approfondimenti.

Un sentito ringraziamento va alla Polizia di Stato per il qualificato supporto fornito, che conferma l’importanza della collaborazione istituzionale per il presidio del territorio e la tutela della legalità”.