MONTI LUCRETILI – Parco Naturale più inclusivo: installata la nuova joelette per disabili

Nuova, agile, bella e pronta a far godere della bellezza della Natura anche a chi ha difficoltà a camminare lungo i sentieri.

Nel Parco Naturale dei Monti Lucretili è stata installata la nuova joëlette, una speciale carrozzina da fuoristrada monoruota che consente a persone con disabilità motoria (adulti o bambini) di praticare escursioni in montagna, sentieri impervi, boschi e percorsi sconnessi.

L’inaugurazione della carrozzina è avvenuta alla presenza del Presidente del Parco Regionale dei Monti Lucretili Marco Piergotti.

“La nostra nuova joëlette – ha detto Piergotti – si va ad aggiungere a quelle tradizionali già in possesso del Parco e siamo orgogliosi che sia la prima nel Lazio a disposizione di un’area protetta”.

Ideata dalla guida alpina Joël Claudel, la joëlette necessita dell’aiuto di almeno due accompagnatori, rendendo accessibile la natura a chi ha mobilità ridotta.