GUIDONIA – “Io non rischio”, successo per l’iniziativa sulle buone pratiche di protezione civile

Una giornata di condivisione e rafforzamento di collaborazione con le Associazioni di Protezione Civile.

Un momento di apprendimento e svago per i tanti bambini intervenuti.

E’ in sintesi “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la giornata informazione e sensibilizzazione tenutasi ieri, sabato 7 marzo, in piazza San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia con l’obiettivo di preparare le famiglie, le scuole e le aziende a rispondere nella maniera appropriata ad eventi calamitosi come terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna promossa dalla Regione Lazio basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno.

Ad organizzare è stata l’Associazione Rete Solidale, presieduta da Alessandro Roberti, in collaborazione con l’associazione di Protezione civile “NVG-Nucleo Volontari Guidonia”, guidata dal Presidente Valerio Innaro, insieme all’A.V.I.S. Comunale di Guidonia Montecelio, alla Pubblica Assistenza Croce Blu e alla Protezione Civile “V.V.A.A.” di Tivoli coordinata dalla Presidente Serena Di Paolo, con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio e della Regione Lazio.

Hanno partecipato anche le Associazioni di Protezione Civile Protezione Civile “I LUPI” e Civici Pompieri Volontari.

Sono intervenuti la vice sindaca di Guidonia Montecelio Paola De Dominicis, il Consigliere Regionale Marco Bertucci, rappresentanti delle Forze dell’Ordine del territorio, tra cui i Carabinieri forestali e la Polizia Locale di Guidonia Montecelio, la squadra 18A dei Vigili del Fuoco di Tivoli e il suo Capo Sede, oltre al Funzionario della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Francisco Xavier D’urbano.

La manifestazione è stata molto partecipata dai bambini che si sono cimentati nelle esercitazioni pratiche sotto la guida degli operatori di Protezione civile.

Particolarmente emozionante per i piccoli è stata simulazione con il cosiddetto Impulse Fire Extinguing conosciuto con la sigla IFEX, un’ attrezzatura usata nel trattamento degli incendi gettando acqua sulle fiamme, tramite impulsi provocati da aria compressa.

Si tratta di una attrezzatura in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento di incendi di autovettura, di cui è dotata anche l’Associazione “V.V.A.A.” di Tivoli.