FONTE NUOVA – L’ingegner Salvatore Ventriglia è il nuovo Dirigente Tecnico-Urbanistico-Ambientale

Il Comune di Fonte Nuova ha un nuovo Dirigente per il settore Tecnico-Urbanistico-Ambientale, a tempo determinato – full time.

Lo stabilisce la determina numero 16000041 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 12 marzo dal Dirigente al Personale Cristina Luciani.

Col provvedimento viene preso atto che il sindaco Umberto Falcioni ha individuato il candidato idoneo a ricoprire l’incarico nell’Ingegner Salvatore Ventriglia, 42enne stimato professionista di Fonte Nuova, un lungo curriculum da funzionario e dirigente nei Comuni di Mentana, Montelibretti e Fonte Nuova., oltre che capo segreteria della consigliera regionale Micol Grasselli, come riporta Castellinotizie.it in un articolo del 24 ottobre 2023.

L’8 gennaio scorso il Comune di Fonte Nuova aveva pubblicato l’avviso di selezione pubblica – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – per il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, di un Dirigente per il settore Tecnico-Urbanistico-Ambientale, a tempo determinato – full time (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Oltre alla Laurea, era richiesta l’abilitazione alla professione di Ingegnere o di Architetto e una esperienza di servizio di almeno cinque anni cumulabili nella Pubblica Amministrazione.

Il 5 febbraio, data di scadenza di presentazione delle domande, sono pervenute 66 candidature e l’Ufficio Risorse Umane ha ammesso con riserva 55 candidati, in possesso dei “requisiti per la partecipazione” previsti dall’Avviso.

La Commissione esaminatrice li ha convocati per i colloqui conoscitivi, all’esito dei quali ha redatto una scheda riepilogativa trasmessa al Sindaco.

A quel punto Umberto Falcioni ha convocato 5 candidati per il colloquio finale di approfondimento e ha scelto l’Ingegner Salvatore Ventriglia.