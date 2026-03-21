TIVOLI – Ospedale, 75 mila euro per rifare il pavimento del Reparto Radiologia

A leggere le carte, i massetti erano ridotti peggio di una strada pubblica con avvallamenti e buche.

Senza contare le lacerazioni delle pavimentazioni in PVC.

Per questo la Asl Roma 5 ha deciso di effettuare i lavori di rifacimento del pavimento nel reparto di Radiologia

dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La planimetria del reparto di Radiologia dell’ospedale di Tivoli e i locali interessati dai lavori

Lo stabilisce la delibera numero 672 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata giovedì 19 marzo dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Tivoli Silvia Cavalli.

Con la delibera la Asl prende atto dei lavori effettuati al piano – 2 del nosocomio di via Parrozzani da parte della ditta “Euro Scavi 2003 srl” di Cisterna di Latina per un importo complessivo di 74.603 euro e 20 centesimi.

Si tratta di lavori affidati direttamente senza consultazione di più operatori, avendo la “Euro Scavi 2003 srl” dato immediata disponibilità ad eseguire gli interventi in tempi ritenuti consoni alla richiesta del caso e dell’importo di lavorazioni ritenute necessarie a causa delle diverse problematiche di ammaloramento con presenza di avvallamenti, buche e lacerazioni delle pavimentazioni in PVC..

In particolare la ditta ha realizzato uno stato di complanarità di elevata resistenza e rapidità di essiccamento, ha eseguito la posa di nuove pavimentazioni in PVC con una sguscia per l’intero corridoio del reparto Radiologia e in 4 locali, tra cui sala d’attesa, disimpegno e connettivo, su una superficie complessiva dichiarato di 542 metri quadrati.

Dal computo metrico – CLICCA E LEGGI IL COMPUTO METRICO – redatto mercoledì 18 marzo 2026 dall’Ufficio Tecnico guidato dall’Ingegner Ferdinando Ferone emerge che la ditta ha eseguito la demolizione del pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 centimetri, trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile, e rifacimento.