TIVOLI – Nuovo Acquedotto Marcio, la Commissione Ambiente si riunisce

In riferimento all’articolo TIVOLI – “Nuovo Acquedotto Marcio, salviamo la Strada di Pomata dalle ruspe di Acea”, dal Movimento Civico Tiburtino riceviamo e pubblichiamo:

“Inizia ad esserci un po’ di interesse, da parte dell’Amministrazione comunale di Tivoli, sulla vicenda Aniene-Nuovo Acquedotto Marcio, a distanza di circa un anno dall’approvazione all’unanimità, da parte del Consiglio comunale, della mozione che chiedeva al Sindaco di Tivoli di attivarsi sulle problematiche relative alle nuove captazioni dalle sorgenti dell’Aniene da parte di ACEA Ato 2.

Per martedì 16 giugno, nella Sala Giunta del palazzo comunale, alle ore 10.30 in prima convocazione ed alle 11.30 in seconda, il Presidente della Commissione ambiente Massimiliano Asquini, ha convocato una seduta con all’ordine del giorno:

Aggiornamenti condotta Acea ATO2 – Area Pomata- Colli 2

Oltre ai Consiglieri comunali che fanno parte della commissione, sono stati convocati i rappresentanti di Italia Nostra professor Carlo Boldrighini ed il rappresentante del Circolo Legambiente di Tivoli Gianni Innocenti che, per la seconda volta chiederanno, se il Comune è a conoscenza delle fasi progettuali relative al Nuovo Acquedotto Marcio che dovrebbe interessare, con un grande cantiere di circa cinque ettari, la Antica Strada di Pomata e garantire il transito delle nuove captazioni dalle sorgenti che alimentano il fiume per un totale di 7.200 litri al secondo.

La seduta è aperta al pubblico, invitiamo i cittadini ad assistere ed ascoltare le informazioni che i relatori convocati: Assessore Gianfranco Osimani, Dirigente del Settore IV e X Ing. Matteo Neri, Delegato del Sindaco all’Utilizzo delle Acque Fluviali Carlo Innocenti, esporranno.

L’invito ad essere presenti è rivolto ai cittadini interessati al fiume Aniene ed alla sua acqua.

Tenendo conto anche che in questi giorni ENEL non sta adempiendo all’obbligo con il Comune di Tivoli, di alimentare il Canale Vescovali destinato alle culture agricole del territorio dall’Acquoria a La Botte”.