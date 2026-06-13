GUIDONIA – Matteo, Cristiano e Gianluca sul podio ai Campionati italiani di Judo Proabili

Guidonia Montecelio ancora una volta protagonista sul tatami.

A portare in alto il nome della Città dell’Aria sono stati Matteo Anzellini, Cristiano Concas e Gianluca Perri, atleti della “Asd Anco Marzio Sporting” di Guidonia, vincitori del Campionato Italiano di Judo Proabili Fisdir organizzato oggi, sabato 13 giugno, al Palazzetto Giovanni Paolo II di Pescara.

Si tratta di una manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo-Relazionali in collaborazione con la Federazione Sportiva Paralimpica e con lo CSEN-Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Matteo Anzellini, Campione italiano nella Categoria meno 81 chilogrammi

Matteo Anzellini ha conquistato la medaglia d’oro nella Categoria meno 81 chilogrammi, laureandosi Campione italiano Fisdir e bissando così il successo ottenuto il 12 ottobre 2025 nella Categoria 90 chilogrammi agli Italiani di Palermo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Cristiano Concas, medaglia d’argento al Campionato Italiano di Judo Proabili Fisdir

Ottima la prova di oggi a Pescara per Cristiano Concas: il judoka ha festeggiato il 30esimo compleanno con la medaglia d’argento e il secondo posto nella Categoria più 81 chilogrammi, medesimo piazzamento ottenuto al Campionato Italiano 2025 a Palermo.

Gianluca Perri, medaglia di bronzo al Campionato Italiano di Judo Proabili Fisdir

Sul podio anche Gianluca Perri, medaglia di bronzo nella Categoria meno 61 chilogrammi.

I successi di oggi aprono le porte della qualificazione agli Europei di Judo in Polonia per i tre atleti della “Asd Anno Marzio Sporting” , guidati dal Presidente e Maestro VII Dan Roberto Pomponii, e allenati dai Maestri Francesco Del Core, Franco Agliata e Giampiero Concas.

Il Maestro Roberto Pomponii e il Maestro Franco Penna, presidente provinciale dello Csen

“Una grande soddisfazione – commenta il Maestro Pomponii – Ringraziamo il Maestro Franco Penna, responsabile Csen Judo nazionale e presidente provinciale dello Csen Roma che segue i nostri ragazzi e ci dà l’opportunità di crescere sempre di più”.