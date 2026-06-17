FALERIA – Angelo e Michele Di Mario presentano “Il prezzo di una doppia vita”

Sabato 20 giugno, alle ore 17.30, a Faleria, nella suggestiva cornice di Piazza della Collegiata a Faleria (VT), Angelo e Michele Di Mario, padre e figlio, presenteranno il romanzo “Il prezzo di una doppia vita, ovvero la Regola della Pinella”, edito da EMIA Edizioni.

Che cos’è “la regola della Pinella”?

Forse è una regola non scritta. Forse è un modo di guardare la vita. O forse è il prezzo che ciascuno di noi è chiamato a pagare quando decide di cambiare strada.

In questo libro Angelo e Michele Di Mario raccontano una storia intensa e coinvolgente, fatta di segreti custoditi nel tempo, identità che si intrecciano e scelte capaci di cambiare per sempre il destino di una persona.

Tra i silenzi di una villa, il crepitio di un fuoco acceso e i ricordi che riaffiorano ostinati, prende forma il cammino di una donna che sceglie di lasciarsi alle spalle la propria esistenza per indossarne un’altra. Ma il passato non smette mai davvero di chiamarci, e ogni nuova libertà porta con sé domande, rinunce e conseguenze.

È una storia di amore e di memoria, di perdite e rinascite, di fragilità e coraggio.

Una storia che invita a riflettere su quanto siamo disposti a rischiare per diventare ciò che desideriamo essere.

A dialogare con gli autori sarà il giornalista Lamberto Rinaldi.

Saluti istituzionali del Sindaco Walter Salvadori.

Presenta il Consigliere comunale Nicola Rinaldi.

Le letture saranno affidate alla voce di Marzia Curti.

Ad accompagnare l’incontro il commento musicale della Banda Brasilino Severini.