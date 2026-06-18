FONTE NUOVA – Addio Antonio De Pari, leader storico dell’Associazione Sottufficiali

È scomparso il Cavaliere Antonio De Pari, consigliere comunale e presidente del centro anziani di Tor Lupara.

La comunità di Tor Lupara e di tutto il Comune di Fonte Nuova piange la scomparsa del Cavaliere Antonio De Pari, attuale presidente del Centro Anziani di Tor Lupara e per lunghi anni punto di riferimento della vita sociale e associativa del territorio.

De Pari è stato per decenni un protagonista instancabile della comunità: presidente della sezione locale dell’ANSI – Associazione Nazionale Sottufficiali Italiani, che sotto la sua guida ha sempre contato numerosi iscritti, e successivamente vicepresidente nazionale dell’organizzazione.

Un impegno portato avanti con dedizione, disciplina e profondo senso delle istituzioni.

Molto attivo anche nella vita politica cittadina, Antonio De Pari è stato consigliere comunale di Fonte Nuova per diversi mandati nelle fila di Forza Italia, distinguendosi per disponibilità, presenza costante e attenzione ai bisogni dei cittadini.

Sempre in prima linea, sempre vicino alle persone, sempre pronto a sostenere iniziative e progetti per il bene della città.

Era il presidente del Centro Anziani di Tor Lupara e solo pochi giorni fa aveva ospitato un’iniziativa organizzata dal comune di Fonte Nuova.

In queste ore stanno giungendo molte dichiarazioni e attestazioni di stima dagli amministratori comunali e dai rappresentanti delle associazioni del territorio.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

I funerali si terranno venerdì 19 giugno alle ore 10.30 presso la Chiesa Gesù Maestro di Tor Lupara.