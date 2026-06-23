GUIDONIA – Cinque fighters guidoniani vincono il “Best of the Best”

Cinque titoli vinti, tre nella kick boxing e due nel pugilato.

E’ il bottino conquistato dai fighters del “Lucci Team” della palestra “Officina del Fitness” di Matteo Pace a Setteville Nord alla quarta edizione di “The Best of the Best”, manifestazione di nick boxino, free boxino ed Mma organizzata venerdì 19 e sabato 20 giugno dall’Ikta Gym Civitavecchia sotto la guida del presidente Massimo Brizi, presso l’Arena del Parco dell’Oliveto .

L’evento ha richiamato atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, con rappresentative di nazioni come Brasile, Inghilterra, Marocco, Romania e Francia, pronte a sfidarsi nelle discipline della kickboxing, full contact, free boxing, muay thai e MMA.

Oltre cento incontri distribuiti nelle due giornate, tra match dilettantistici, cinture speciali e titoli nazionali e internazionali.

Ottima la prestazione degli atleti del “Lucci Team” guidati dal maestro Umberto Lucci e dall’istruttrice Daniela Benedetti, alcuni dei quali già protagonisti anche in importanti manifestazioni dilettanti a livello mondiale ed europeo.

Nella boxe light Maverick Belcastro ha disputato un super match pareggiando contro Alex Barletta, per cui il titolo è rimasto vacante.

Tornato sul ring dopo mesi di stop dall’ultima gara, nella boxe light Giacomo Belcastro ha vinto il titolo ai punti contro un bravo Tommaso Cappelletti.

Daniele Di Lello ha vinto il Titolo Mediterraneo Professionisti Boxe 67 chili

Ottima prova nella boxe a contatto pieno Daniele Di Lello che ha vinto il Titolo Mediterraneo Professionisti Boxe 67 chili contro Benvenuto Gini.

Nella Kickboxing Light Nicolò Lanzilotto ha vinto il titolo contro un ottimo Cristian Beccafichi, mentre Riccardo Casadei si è aggiudicato l’incontro valevole per il titolo “Best of the Best” di kick boxing light 57 chilogrammi.

Il secondo da sinistra è Jamal Mhedbi

Sempre nella Kickboxing Light, Jamal Mhedbi ha perso di misura ai punti l’incontro esaltante con Cristian Tagliacozzo valevole per il Titolo Mediterraneo Junior K1.

Il piccolo Claudio Lucci promessa della Kickboxing Light

Sconfitta di misura nella Kickboxing Light per Claudio Lucci che al termine di un incontro tiratissimo ha lasciato la cintura di “The Best Fighter” a Miguel Marcoaldi.

Sopra e sotto, Stefano Ricco al suo esordio nel contatto pieno della kick boxing

Esordio nel contatto pieno della kick boxing per Stefano Ricco sconfitto ai punti di misura da Alexandru Fratila che si è aggiudicato il Titolo Mediterraneo K1.

Umberto Lucci e Angelo Carroccia

Infine nel Full contact il maestro Umberto Lucci ha vinto il titolo The Best Fighter Professional” battendo Angelo Carroccia.

“Ringrazio Massimo Brizi presidente di Ikta Italia e in particolare i tifosi accorsi numerosi da Guidonia a Civitavecchia”, commenta il maestro Umberto Lucci.