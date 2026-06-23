NEROLA – Un fulmine si abbatte su un albero: 300 ettari in fiamme

Pare che le fiamme siano divampate dopo che un fulmine si è abbattuto su un albero.

Sopra e sotto, alcune immagini del devastante incendio di Nerola

Così da oggi pomeriggio, martedì 23 giugno, un devastante incendio sta bruciando una vasta area agricola lontana dal centro abitato nel territorio del Comune di Nerola al confine con Fara in Sabina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’incendio è divampato poco dopo le ore 14,30 in località Monte degli Elci, detto Carpignano.

I primi ad intervenire sul posto sono stati i volontari della Protezione civile di Nerola insieme ai Carabinieri del Nucleo Forestale di Palombara Sabina che hanno lanciato l’sos alla centrale operativa della Protezione Civile regionale.

Per domare il rogo sono stati fatti intervenire tre canadair e due elicotteri insieme ad alcune squadre dei vigili del fuoco e carabinieri per controllare la zona.

Stando alle prime stime il fuoco avrebbe distrutto almeno 300 ettari di macchia.

Al momento gli interventi antincendio sono sospesi, ma i vigili del fuoco restano in allerta tutta la notte per monitorare la situazione domani mattina all’alba riparte l’attività con i canadair.

Sul posto da oggi pomeriggio insieme ai volontari della Protezione Civile è presente anche il sindaco di Nerola Domenico Lelli.

“Il fuoco è passato anche dalla parte di Fara in Sabina – spiega il primo cittadino di Nerola – per questo siamo in contatto con la Sindaca Roberta Cuneo Presidente della Provincia di Rieti per coordinare gli interventi.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli intervenuti, a cominciare dalla Regione Lazio per l’immediato supporto fornito, e per ricordare l’importanza dei volontari della Protezione civile sempre impegnati per salvaguardare il territorio”.