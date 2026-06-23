TIVOLI – “Palazzo dell’Inps acquistato per ridurre la spesa e migliorare i servizi”

Dopo una lunga trattativa e le opportune verifiche di carattere tecnico-amministrativo, l’Amministrazione comunale ha ottenuto una significativa riduzione di circa 400.000 euro del prezzo di acquisto dalla proprietà, unico soggetto ad aver risposto ad una manifestazione di interesse promossa dal Comune di Tivoli nell’aprile del 2025.

Va altresì detto che, ad oggi, l’INPS occupa parte dell’immobile e continuerà a versare il canone di locazione al Comune di Tivoli (circa 120.000 euro annui), somma che contribuirà a coprire le spese del mutuo per l’acquisto, le spese necessarie per la rifunzionalizzazione dei locali e per una migliore accessibilità da parte degli utenti.

La nuova sede comunale, oltre ad assicurare enormi benefici per l’operatività del personale, garantisce la fruibilità da parte degli utenti con difficoltà motorie, è dotata di un ampio parcheggio, è collocata in zona centrale, è in buono stato di manutenzione, garantisce maggiore risparmio energetico e una notevole economia per i servizi di facility management”.