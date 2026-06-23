TIVOLI – “Palazzo dell’Inps acquistato per ridurre la spesa e migliorare i servizi”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Il Comune vuole acquistare il Palazzo dell’Inps per 3 milioni di euro, dal Comune di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:
“EFFICIENTARE LA SPESA, MIGLIORARE I SERVIZI E L’ACCESSIBILITA’ PER IL PUBBLICO
Il Consiglio comunale, su proposta dell’Assessore con delega al Patrimonio Domenico Cecchetti, ha deliberato l’acquisto di un immobile sito in Viale Mazzini, oggi parzialmente occupato dall’ INPS di Tivoli, da destinare a nuova sede degli Uffici Comunali, oggi dislocati in più siti.
Dopo una lunga trattativa e le opportune verifiche di carattere tecnico-amministrativo, l’Amministrazione comunale ha ottenuto una significativa riduzione di circa 400.000 euro del prezzo di acquisto dalla proprietà, unico soggetto ad aver risposto ad una manifestazione di interesse promossa dal Comune di Tivoli nell’aprile del 2025.
L’obiettivo è quello di eliminare, almeno in gran parte, le spese di locazione, che ad oggi ammontano a circa 210.000 euro annui.
L’acquisto dell’immobile, per un importo pari a circa 3 milioni di euro, sarà sostenuto dalla accensione di un mutuo che, in relazione alla sua durata, potrà generare una rata di ammortamento annuale di poco superiore ai canoni passivi che andremo ad eliminare.
Va altresì detto che, ad oggi, l’INPS occupa parte dell’immobile e continuerà a versare il canone di locazione al Comune di Tivoli (circa 120.000 euro annui), somma che contribuirà a coprire le spese del mutuo per l’acquisto, le spese necessarie per la rifunzionalizzazione dei locali e per una migliore accessibilità da parte degli utenti.
La nuova sede comunale, oltre ad assicurare enormi benefici per l’operatività del personale, garantisce la fruibilità da parte degli utenti con difficoltà motorie, è dotata di un ampio parcheggio, è collocata in zona centrale, è in buono stato di manutenzione, garantisce maggiore risparmio energetico e una notevole economia per i servizi di facility management”.
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