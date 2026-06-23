GUIDONIA – Via Roma, una rotatoria alla curva maledetta per accedere a “La Sorgente”

Per tutti è la “curva di Villa Cornetto”, qualcuno l’ha anche ribattezzata come “curva maledetta”, un punto a rischio incidenti già teatro di numerosi schianti autonomi e fuoriuscite di veicoli contro il guardrail.

La “curva di Villa Cornetto”, a Guidonia

Ora rischi e pericoli potrebbero cessare con la realizzazione di una rotatoria.

E’ quanto stabilito oggi, martedì 23 giugno, dalla delibera numero 82 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – votata dalla giunta comunale di Guidonia Montecelio guidata dal sindaco Mauro Lombardo.

Il noto imprenditore Bartolomeo Terranova

Con l’atto viene approvata la proposta del “Consorzio F6”, il gruppo di imprese facenti capo all’imprenditore Bartolomeo Terranova promotore del nuovo complesso residenziale in costruzione nella zona de “La Sorgente” a Colle Fiorito.

Si tratta di una proposta alternativa rispetto alla Convenzione Urbanistica stipulata nel 2016 relativamente al Piano Integrato in Variante Urbanistica di parte della Zona F6 di PRG.

Il sindaco Mauro Lombardo e l’imprenditore Stefano Terranova

La giunta ha dunque dato il via libera alla modifica delle Opere di Urbanizzazione esterne al perimetro del Piano Integrato F6 da realizzarsi in regime di compensazione economica per un importo complessivo pari a 2 milioni 537.700 euro.

Pertanto il gruppo di aziende di Terranova non realizzerà il tratto di viabilità adiacente e sul retro del Liceo “Ettore Majorana”, inizialmente previsto nel progetto di piano.

Al suo posto verrà realizzato il prolungamento di Via delle Gerbere e una rotatoria di connessione con Via Trilussa e Via Lago dei Tartari per un importo pari a 752.475 euro e 69 centesimi.



Inoltre verrà modificato il muro di confine dell’Istituto Scolastico “Ettore Majorana” in prossimità della rotatoria di intersezione tra Via Roma e Via Rita Levi Montalcini per una cifra pari a 73.289 euro e 10 centesimi: così Terranova provvederà allo spostamento dell’attuale accesso carrabile e all’ampliamento del marciapiedi, completo di elementi di protezione, al fine di elevare i livelli di sicurezza e fruibilità dello spazio pedonale utilizzato soprattutto da un gran numero di studenti del Liceo.

Prevista anche l’esecuzione diretta di lavorazioni integrative all’interno dell’ambito dell’ampliamento e completamento del campo sportivo in corso di esecuzione nel comparto per una cifra pari a 301.150,14.

La maggiore novità è rappresentata dall’inserimento di 2 rotatorie di connessione con la viabilità esistente.

La rotatoria provvisoria all’incrocio tra via Roma e Via Rita Levi Montalcini

La prima è all’incrocio con Via Rita Levi Montalcini attualmente realizzata con new jersey di plastica provvisori costata a Bartolomeo Terranova una multa da parte della Polizia Locale di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La seconda rotatoria è prevista all’intersezione tra viale Roma e Via dei Germogli e costerebbe a Terranova la somma di un milione 154.495,90.



Vale la pena ricordare che la Convenzione urbanistica originaria prevedeva un progetto da circa tre milioni di euro per il raddoppio di viale Roma dal Liceo “Majorana” fino all’incrocio con via delle Genziane: il 2 marzo 2022, con la sentenza numero 2480 il Tar del Lazio bocciò il progetto e annullò la delibera 92/2013 del Consiglio comunale di Guidonia Montecelio e la determina dirigenziale 298/2014 nelle parti in cui veniva apposto il vincolo preordinato all’esproprio sul terreno della “Telpa Srl” all’insaputa del proprietario (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).