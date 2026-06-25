GUIDONIA – L’addio a Matteo, l’amico: “So che mi proteggerai come sempre”

Cronaca, Tiburno Quotidiano / 25 Giugno 2026

La commovente lettera di Mattia Fiumara, scampato alla tragedia di via Pantano

di Francesca Romana Severini

Lo ha visto travolgere dall’auto, una Renault Clio bianca fuggita senza prestare soccorso.

Ed è rimasto accanto a lui fino al suo ultimo respiro.

 

L’amico Mattia Fiumara ha dedicato una lettera a Matteo D’Ambrosio

 

Da quel momento la vita di Mattia Fiumara non è stata più la stessa.

Il 22enne di Guidonia è l’amico del cuore col quale Matteo D’Ambrosio aveva trascorso la notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno prima di morire in via Pantano.

 

Matteo D’Ambrosio, lo studente 22enne di Guidonia travolto e ucciso da un’auto pirata

 

Il ricordo dello studente 22enne di Guidonia, è tornato oggi pomeriggio nella chiesa della Beata Vergine di Loreto, dove si sono svolti i funerali alla presenza di oltre mille persone tra familiari, amici e cittadini (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

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Don Flavio Barberi, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Guidonia

 

La funzione religiosa è stata celebrata da don Flavio Barberi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

 

Il luogo della tragedia in via Pantano a Guidonia

 

Durante la cerimonia, uno dei momenti più emozionanti è stato proprio quello della lettera di Mattia.

«Ciao Matteo, fratello mio – sono le parole dell’amico del cuore – Siamo cresciuti insieme e come veri fratelli abbiamo discusso, litigato e fatto pace, ma siamo sempre stati io e te, l’uno per l’altro.

La tua bontà e la tua allegria vivranno per sempre in me e in tutte le persone che ti conoscevano veramente.

Sono sicuro che continuerai a proteggermi come hai sempre fatto quando mi sei stato accanto.

Ti voglio bene fratello mio».

 

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