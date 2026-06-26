TIVOLI – “Puzzi, con noi non giochi”: bimbo indiano escluso dal branco

Da Stefano Piano di Tivoli riceviamo e pubblichiamo il racconto di un episodio avvenuto mercoledì sera 24 giugno in piazza Garibaldi:

“Dopo cena decido di portare i miei figli in piazza Garibaldi per due scambi col pallone.

Di fianco a noi un gruppetto di bambini più grandi che giocano. Tranquilla sera d’estate.

Dopo qualche minuto un ragazzo di origine indiana si avvicina al gruppetto e chiede di giocare.

Loro sono in 7, con lui sarebbero 8.

Gli dicono di no.

Gli dicono che puzza e che si deve lavare.

Ragazzini di neanche 10 anni.

Mi avvicino perché vedo che gli animi si stanno scaldando, volano spintoni e un pugno è già arrivato “all’indesiderato”.

Mi intrometto insieme alla madre di uno dei ragazzini che aveva preso in giro “il diverso”.

Lei minimizza.

Trattengo a malapena lo sdegno e chiedo ai bambini come si sarebbero sentiti loro.

Dicono che non è colpa loro se puzza e che si dovrebbe lavare.

Dico loro di vergognarsi mentre torno a giocare con i miei figli ed un nuovo amico e se la ridono.

Giocano ancora per qualche minuto e poi tutti e 7 vanno via.

Così piccoli e sono già un branco.

Schifo”.