MARCELLINA – Manto in erba sintetica al campo sportivo: via ai lavori 

A Marcellina sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo comunale, un intervento finanziato dalla Regione Lazio con un contributo pari a 700 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il progetto è stato redatto dall’Ingegner Pierluigi Pietrangeli con studio a Tivoli per un totale lordo complessivo di 83.867 euro e 68 centesimi, mentre l’impresa affidataria dei lavori è la Società Cooperativa “C.AR.E.C.A.” (Consorzio Artigiani Edili Collaterali Affini) un’impresa con sede a Viterbo specializzata nel settore della costruzione di edifici per un importo pari a 489.082 euro e 23 centesimi oltre iva.

La fine dei lavori è prevista per il 31 ottobre 2026.

Il nuovo manto in erba sintetica del campo sportivo comunale è un’opera attesa da anni dalla comunità di Marcellina e in particolare dai tanti giovani che praticano sport sul territorio.

“Per generazioni di marcellinesi – spiega l’amministrazione comunale in un comunicato stampa – quel campo è stato il luogo delle prime partite, degli allenamenti, delle amicizie e dei sacrifici sportivi. Intere generazioni sono cresciute sulla storica pozzolana, affrontando spesso condizioni che oggi non rispondono più agli standard richiesti da un impianto moderno”.

“Con questo intervento – prosegue l’amministrazione comunale – Marcellina compie un salto di qualità importante, dotandosi finalmente di una struttura più sicura, moderna e funzionale, all’altezza di quelle presenti nei Comuni vicini.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’avvio del cantiere, che rappresenta non soltanto un investimento infrastrutturale ma anche un investimento educativo e sociale.

Lo sport è infatti uno degli strumenti più importanti per offrire ai giovani occasioni di crescita, aggregazione e formazione, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e a creare spazi sani in cui vivere il proprio tempo libero.

Il nuovo campo consentirà alle società sportive, ai ragazzi e alle famiglie di disporre di un impianto più efficiente e utilizzabile durante tutto l’anno, restituendo a Marcellina una struttura che potrà diventare motivo di orgoglio per l’intero paese.

L’avvio dei lavori segna così l’inizio di una trasformazione attesa da molto tempo e rappresenta un risultato concreto destinato a lasciare un segno duraturo nelle future generazioni di sportivi marcellinesi”.