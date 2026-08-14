MORICONE – Truffa del finto carabiniere: anziani nel mirino

Lo schema è sempre lo stesso.
Contattano le vittime sull’utenza telefonica di casa, spacciandosi per avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine.
In qualche caso, anche per i parenti più prossimi.
L’obiettivo è derubarli di contanti e gioielli.
I truffatori di anziani sbarcano a Moricone.
Oggi, venerdì 14 agosto, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Pascazi ha lanciato un sos alla popolazione attraverso i canali social.
“In questi giorni – si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale – sul nostro territorio si stanno registrando tentativi di truffe telefoniche.
Finti carabinieri contattano le persone più anziane.