MORICONE – Truffa del finto carabiniere: anziani nel mirino

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Il Comune lancia l'sos e invita tutti a fare attenzione

Lo schema è sempre lo stesso.

Contattano le vittime sull’utenza telefonica di casa, spacciandosi per avvocati o rappresentanti delle forze dell’ordine.

In qualche caso, anche per i parenti più prossimi.

L’obiettivo è derubarli di contanti e gioielli.

I truffatori di anziani sbarcano a Moricone.

Oggi, venerdì 14 agosto, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Pascazi ha lanciato un sos alla popolazione attraverso i canali social.

“In questi giorni – si legge nel comunicato pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale – sul nostro territorio si stanno registrando tentativi di truffe telefoniche.

Finti carabinieri contattano le persone più anziane.

Si raccomanda di prestare attenzione e di avvisare familiari e amici.
Chiunque fosse contattato è pregato di allertare subito la stazione Carabinieri di Moricone”.
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