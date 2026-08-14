TIVOLI – Nuovi vertici Asa: il Pd all’attacco della Giunta Innocenzi

A seguito dell’articolo dì giovedi 13 agosto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO )

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consiliare Pd Tivoli:

“Invece di preoccuparsi di risolvere i problemi di Tivoli che peggiorano di giorno in giorno il Sindaco Innocenzi nei giorni precedenti il ferragosto si dedica alla indecorosa moltiplicazione delle poltrone.

Ieri ha sostituito l’Amministratore Unico dell’azienda municipalizzata dell’igiene urbana, ASA, con ben tre amministratori. Questo al solo scopo di soddisfare la fame di potere della sua maggioranza ha usato il becero metodo della spartizione : spicca fra i nominativi la socia in affari del fratello del capogruppo di Forza Italia, Andrea Napoleoni.Il degrado dell’intera città, il caos del traffico, l’insicurezza sulle strade e piazze non sono le priorità di questo Sindaco.

Dopo oltre due anni di manifesta incapacità accompagnata dall’arroganza di chi gestisce il bene pubblico solo per meschini interessi di potere è giusto chiedere a nome delle cittadine e dei cittadini di Tivoli che il Sindaco Innocenzi e la sua Giunta vadano a casa: Innocenzi per il bene della nostra Città dimettiti! Tivoli merita di essere governata con capacità, competenza e spirito di servizio!”