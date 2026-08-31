Tre cinghiali morti di Peste Suina Africana a Riano.
Ad annunciarlo ai cittadini è il sindaco Luca Abbruzzetti in un post sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente.
“Desidero informarvi che è stato confermato un caso di Peste Suina Africana (PSA) in un cinghiale rinvenuto morto nel territorio del Comune di Riano e altri due nel corso dell’ultimo fine settimana – si legge – Le autorità sanitarie competenti si sono immediatamente attivate, in stretto raccordo con il Ministero della Salute, la Regione Lazio, la ASL Roma 4, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana e tutti gli organismi coinvolti nella gestione dell’emergenza”.
“Sono attualmente in corso – prosegue il sindaco – le attività di sorveglianza e controllo previste dai protocolli sanitari, finalizzate a definire l’estensione dell’area interessata, rafforzare il monitoraggio del territorio e prevenire la diffusione della malattia.
La delimitazione della Zona Infetta è in fase di definizione da parte delle autorità competenti.
È importante sottolineare un aspetto fondamentale: la Peste Suina Africana non si trasmette all’uomo e non rappresenta quindi un pericolo per la salute dei cittadini.
Si tratta, tuttavia, di una malattia che costituisce una seria minaccia per i suini domestici e selvatici e che richiede la massima attenzione e collaborazione da parte di tutti.
Invito pertanto la cittadinanza a seguire alcune semplici ma importanti indicazioni:
– non avvicinarsi e non toccare carcasse di cinghiali rinvenute sul territorio;
– segnalare tempestivamente, tramite il Numero verde gratuito della Protezione Civile Regionale 803 555 attivo h24, eventuali carcasse rinvenute oppure contattare i Servizi veterinari competenti e la Polizia Locale;
– rispettare scrupolosamente eventuali disposizioni e indicazioni che saranno emanate dalle autorità competenti;
– contribuire, con comportamenti responsabili, alle attività di prevenzione e contenimento.
L’Amministrazione comunale è in costante contatto con le istituzioni e le autorità sanitarie competenti e seguirà con la massima attenzione l’evolversi della situazione.
Vi terremo informati attraverso i canali ufficiali del Comune, comunicando tempestivamente eventuali nuove disposizioni o aggiornamenti.
In un momento come questo, la collaborazione e il senso di responsabilità di ciascuno sono fondamentali.
Invito tutti i cittadini a fare riferimento esclusivamente alle informazioni ufficiali e a collaborare con le autorità competenti”.