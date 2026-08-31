CASTEL MADAMA – La direttrice della farmacia comunale va in pensione

Negli ultimi quattro anni ha diretto la Farmacia Comunale di Castel Madama e ora ha raggiunto il traguardo della meritata pensione.

Oggi, lunedì 31 agosto, è stato l’ultimo giorno di lavoro per la dottoressa Michela Fabiani, un punto di riferimento per gli utenti e pazienti del Borgo castellano.

Per questo, a nome dell’intera Amministrazione comunale, il sindaco Michele Nonni e l’assessora Silvia Cascini hanno rivolto un saluto speciale alla farmacista.

«Desideriamo ringraziare sinceramente la dottoressa Fabiani per il prezioso lavoro svolto – si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Castel Madama – Con competenza, professionalità e disponibilità, ha saputo far crescere la nostra farmacia, migliorandone l’organizzazione e rafforzandone il ruolo di servizio essenziale e punto di riferimento per tutta la comunità.



La sua gestione ha prodotto risultati importanti e lasciato un segno concreto e positivo, costruito giorno dopo giorno con impegno, attenzione verso i cittadini e profondo senso di responsabilità.



A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, le rivolgiamo i nostri più affettuosi auguri per questo nuovo capitolo della sua vita».