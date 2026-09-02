GUIDONIA – Sterpaglie in fiamme, il sindaco di Tivoli lancia l’allarme: incendio spento

Incendio di sterpaglie oggi pomeriggio, mercoledì 2 settembre, a Guidonia Montecelio.

Foto di Alberto Proli

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 15,30 le fiamme sono divampate nell’area verde all’angolo tra via Lago dei Tartari e via delle Genziane, la strada che collega viale Roma al Centro commerciale “Tiburtino”.

A dare l’allarme sarebbe stato il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi che dagli uffici della sua azienda ubicata in via Lago dei Tartari ha immediatamente notato il fumo e le fiamme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli e le associazioni di Protezione civile “NVG – Nucleo Volontari Guidonia”, “VVAA – Volontari Valle Aniene Associati” e “GOIR – Gruppo Operativo Intervento Rapido”, insieme alla Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Le fiamme sono domate, è in corso la bonifica.