TIVOLI – Blitz nella centrale della droga: 4 arresti e quattro etti di crack sequestrati

La più giovane del gruppo metteva a disposizione l’automobile per le consegne, mentre la casa del promotore era stata trasformata in un laboratorio per preparare la “cotta”.

Così lunedì pomeriggio 31 agosto gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno interrotto un traffico di droga tra la periferia e il Centro storico della Città dell’Arte, arrestando 4 presunti pusher e sequestrando quasi 4 etti di crack e oltre 3 mila euro in contanti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a finire in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati J. C., italiana di 25 anni, di Tivoli Terme, il compagno, Aimen E. S. A., pregiudicato di 30 anni, Alessandro R., 46enne di Tivoli Centro già noto alle forze dell’ordine, e M. B. M., italiana di 20 anni anche lei di Tivoli Centro.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, lunedì scorso una “soffiata” anonima ha informato i poliziotti di un presunto giro di droga gestito da un gruppo.

Così gli investigatori hanno pedinato J. C., il compagno Aimen E. S. A., e M. B. M., mentre si recavano ad effettuare una consegna a bordo di una Fiat Panda in uso alla ventenne.

Gli investigatori sono intervenuti quando la Panda si è fermata in piazzale delle Nazioni Unite.

Le due donne sono scese, mentre Aimen E. S. A. è rimasto a bordo lato passeggero e ha ceduto un involucro ad Alessandro R., giunto alla guida di un monopattino elettrico.

Il 46enne ha nascosto l’involucro negli slip e a quel punto è scattata la retata.

All’interno c’erano circa 40 grammi di crack suddivisi in 100 dosi da circa 0,37 grammi l’una.

Nel corso della perquisizione il 30enne è stato trovato in possesso di un borsello all’interno del quale i poliziotti hanno rinvenuto 865 euro suddivisi in banconote di vario taglio, mentre nella borsetta della ventenne M. B. M. sono stati rinvenuti 295 euro in banconote di vario taglio e 3 involucri in plastica contenenti crack.

A quel punto, sono scattate le perquisizioni domiciliari.

Nell’appartamento della ventenne nel Centro storico di Tivoli gli investigatori hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della droga.

In una villa a Cesurni, dove convivono J. C. e Aimen E. S. A., gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno rinvenuto e sequestrato 272 grammi di crack, due bilancini di precisione, sostanza da taglio, due pentole intrise di sostanza purulenta di colore bianco, un fornello da campeggio, 44 dosi di crack per complessivi 15 grammi, oltre a 1820 euro in contanti.

Stamane, mercoledì 2 settembre, presso il Tribunale di Tivoli si è celebrato il processo per direttissima davanti alla giudice Barbara Auriemma che ha convalidato gli arresti.

Le due donne, entrambe difese dall’avvocata Roberta Boccadamo, sono state rimesse in libertà.

Domiciliari per Aimen E. S. A., anche lui difeso dall’avvocata Roberta Boccadamo, e per Alessandro R., assistito dall’avvocato Ruggero Thermes.