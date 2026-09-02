TIVOLI – Papa Leone XIV a Genazzano: il programma della giornata

Genazzano e l’intera comunità diocesana si preparano ad accogliere Papa Leone XIV, che lunedì 7 settembre farà ritorno al Santuario della Madre del Buon Consiglio, luogo profondamente legato alla sua devozione mariana.



Secondo un comunicato stampa della Diocesi di Tivoli e Palestrina, il Santo Padre arriverà intorno alle 16:30 in Piazzale della Pace, da dove raggiungerà il Santuario in papamobile, impartendo la benedizione ai fedeli lungo il percorso.

Alle 17:00 è previsto l’arrivo al Santuario e l’accoglienza da parte delle autorità cittadine, della Comunità Agostiniana e del Vescovo Mons. Mauro Parmeggiani.

Alle 17:30 sarà inaugurato il dipinto che ritrae Papa Leone XIV in preghiera davanti all’effige della Madonna del Buon Consiglio.

A seguire, alle 18:00, il Santo Padre presiederà la Messa della vigilia della Natività della Beata Vergine Maria. L’ingresso in Basilica è consentito solo a chi è provvisto di PASS, a partire dalle ore 15.

I fedeli potranno seguire la Messa dal maxischermo in piazza della Repubblica.

La visita si concluderà intorno alle 19:30 con il passaggio in papamobile attraverso il Centro Storico e in Piazza della Repubblica, dove il Santo Padre saluterà i fedeli e Pellegrini intervenuti.

Altre aree dove potersi radunare per salutare Papa Leone saranno Piazzale Clementi, Piazza San Paolo e Piazzale Matteotti.

Un appuntamento atteso e carico di significato per l’intera comunità diocesana.