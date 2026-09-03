TIVOLI – Sosta selvaggia davanti al portone: il Comune fa installare i parapedonali

Per i residenti entrare ed uscire era un terno a lotto.

Così il Comune di Tivoli ha autorizzato l’installazione di parapedonali davanti al portone d’ingresso.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 272 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata il 28 agosto dalla Comandante della Polizia Locale di Tivoli Eleonora Giusti.

Il provvedimento autorizza l’installazione di parapedonali a protezione dell`ingresso pedonale al condominio ubicato al civico 1 di Vicolo Tomei come previsto nel progetto presentato dal tecnico incaricato Geometra Fabrizio Sanelli: i dissuasori verranno collocati in maniera stabile e visibile con elementi rifrangenti e saranno i residenti a provvedere all’acquisto, alla posa in opera materiale e alla manutenzione a proprie spese.

Dall’ordinanza emerge che la Polizia Locale ha preso atto della sosta selvaggia di veicoli davanti il portone che impediscono l’entrata e l’uscita arrecando continuo disagio.