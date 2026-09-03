RIGNANO FLAMINIO – Si inaugura l’Ospedale di Comunità

Ieri, mercoledì 2 settembre, ha preso servizio il personale del nuovo Ospedale di Comunità di Rignano Flaminio.

Lo annuncia il sindaco Vincenzo Marcorelli in una nota che stabilisce al 28 settembre prossimo la data di inaugurazione ufficiale alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

L’Ospedale di Comunità di Rignano Flaminio è all’interno di un edificio abbandonato sottoposto ad un intervento di ristrutturazione con fondi del PNRR e della Regione Lazio per un totale di circa un milione e settecentomila euro.

Il presidio sanitario della Asl Roma 4 ospita anche una Casa di Comunità, è grande circa 1500 metri quadrati e conta circa 20 posti letto per ricoveri brevi fino a 30 giorni.

I lavori erano iniziati il primo giugno 2022.

“Stamattina, lo ammetto, quasi non volevo credere ai miei occhi – ha commentato ieri il sindaco Vincenzo Marcorelli in un post sulla sua pagina Facebook – Dopo oltre quarant’anni di storie, attese, promesse e ritardi, oggi a Rignano Flaminio ha finalmente preso servizio il personale dell’Ospedale di Comunità.

Entrare nella struttura e vedere operatori al lavoro, mentre si sistemano le ultime attrezzature in vista dell’inaugurazione ufficiale, è stata un’emozione difficile da raccontare.

Oggi è davvero un giorno storico per Rignano Flaminio e per tutto il nostro territorio.

Dopo più di quarant’anni, quella che per generazioni è stata un’attesa sta finalmente diventando realtà.

E da sindaco, ma soprattutto da cittadino di Rignano, oggi provo una grande emozione e un immenso orgoglio”.