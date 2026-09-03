SANT’ANGELO ROMANO – Polizia Locale senza agenti: il Comune vuole assumerne tre

Da mesi in ufficio è rimasta soltanto la Responsabile del Servizio.

Per questo ora il Comune di Sant’Angelo Romano ha deciso di procedere all’assunzione di tre nuovi Agenti di Polizia Locale.

Lo stabilisce la delibera numero 52 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata giovedì 13 agosto dalla giunta comunale guidata dal sindaco Antonio Cornacchia.

Col provvedimento viene approvato lo schema di Convenzione – CLICCA E LEGGI LA CONVENZIONE – con il Comune di Salisano in provincia di Rieti per l’utilizzo, da parte del Comune di Sant’Angelo Romano, della graduatoria relativa al concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato del profilo di Istruttore di Vigilanza – Area degli Istruttori.

In particolare il Comune di Sant’Angelo Romano intende assumere un agente a tempo indeterminato e pieno e altri due a tempo indeterminato e part-time 50%.

Per l’operazione l’amministrazione santangelese verserà un importo pari a 700 euro per ogni candidato assunto, per una somma totale pari a 2.100 euro quale corrispettivo per l’utilizzo della graduatoria e a titolo di rimborso parziale degli oneri sostenuti dal Comune di Salisano per lo svolgimento della procedura concorsuale.

Vale la pena evidenziare che da giugno scorso il Servizio di Polizia Locale è retto da Giulia Lucidi, prima Commissario Coordinatore donna in servizio presso il Comune di Sant’Angelo Romano dal 1994 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).