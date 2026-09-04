CASTEL MADAMA – Scambio culturale, i giovani castellani ospiti dei coetanei spagnoli

Questa mattina 24 ragazze e ragazzi di Castel Madama sono partiti alla volta di La Roda de Andalucía, città gemellata col Borgo, per vivere una nuova esperienza di incontro, scoperta e condivisione, in programma dal 4 al 7 settembre 2026.



Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, il progetto di scambio culturale è iniziato lo scorso febbraio, quando un gruppo di giovani spagnoli ha trascorso quattro giorni a Castel Madama, incontrando i propri coetanei e conoscendo il territorio, le tradizioni e la cultura castellana.



Ora La Roda ricambia l’accoglienza, offrendo ai giovani di Castel Madama l’opportunità di conoscere da vicino una nuova realtà e di rafforzare i rapporti di amicizia nati durante la prima fase dello scambio.



Ad accompagnare il gruppo sono la Presidente del Consiglio Comunale, Luisa Troía, delegata ai Gemellaggi, l’Assessore alla Scuola, Simona Moriconi, e Massimiliano Cipriani, Pamela Ferrazzi, Fabiola Santolamazza e Camilla Nonni, componenti del Comitato Gemellaggi.



“Questi scambi – spiega in una nota l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Nonni – rappresentano molto più di una semplice esperienza di viaggio: sono occasioni preziose per costruire legami tra giovani europei, superare le differenze, conoscere nuove culture e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità europea fondata sull’amicizia, sul dialogo e sulla conoscenza reciproca.



Conoscersi per capirsi, incontrarsi per crescere, condividere per costruire insieme l’Europa di domani”.

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