GUIDONIA – Nozze civili, sposarsi nella villa privata costa fino a 800 euro

Chissà quante coppie vorrebbero coronare il sogno d’amore in una villa esclusiva in cui festeggiare con parenti ed amici il giorno più bello della loro vita.

Oggi a Guidonia Montecelio sarà un privilegio perché il Comune ha introdotto una tariffa da versare all’Ufficio di Stato Civile.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 108 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata ieri, giovedì 3 settembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo.

Con l’atto vengono approvate le nuove tariffe per la celebrazione dei matrimoni e le unioni civili presso gli Uffici distaccati di Stato Civile sulla base del nuovo “Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili” licenziato il 6 maggio 2025 dal Consiglio comunale con la delibera numero 18.

Ieri la giunta Lombardo ha di fatto confermato il tariffario – CLICCA E LEGGI IL TARIFFARIO – deciso il 30 aprile 2021 dall’allora giunta pentastellata guidata dal compianto sindaco Michel Barbet per regolare la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili per gli Uffici distaccati di Stato Civile.

L’unica novità è rappresentata dalle tariffe da versare in occasione di Matrimoni Civili e Unioni civili da celebrare in Villa fuori dalla sede comunale.

I residenti – almeno uno dei due sposi – pagheranno un minimo di 500 euro se le nozze avverranno in un giorno feriale, mentre la tariffa ammonta a 600 in caso di matrimonio in un giorno prefestivo o festivo.

Più salato il conto per i non residenti a Guidonia Montecelio e per i cittadini stranieri: 700 euro in un giorno feriale, 800 in un giorno prefestivo o festivo.

Le tariffe del servizio celebrazione matrimoni/unioni civili approvate dalla giunta sono le seguenti:

UFFICIO STATO CIVILE

TARIFFA DEL SERVIZIO CELEBRAZIONE MATRIMONIO / UNIONE CIVILE

LUOGHI RESIDENTI

Comune di Guidonia Montecelio (Almeno uno dei nubendi) NON RESIDENTE Comune di Guidonia Montecelio e/o cittadini stranieri Feriale Prefestivo/Festivo Feriale Prefestivo/Festivo Palazzo Comunale Piazza G. Matteotti – Sala Giunta- Guidonia Montecelio Gratuito in orario apertura uffici 200,00 200,00 250,00 Palazzo Comunale Piazza G. Matteotti – Sala Giunta- Guidonia Montecelio 100,00 in orario chiusura al pubblico uffici 200,00 200,00 250,00 Rocca Medievale ORSINI (Montecelio) 400,00 450,00 500,00 500,00 Museo Archeologico “RODOLFO LANCIANI” (Montecelio) 300,00 350,00 400,00 500,00 ANTICO LAVATOIO COMUNALE – TEATRO (Montecelio) 200,00 300,00 350,00 450,00 Matrimoni civili da celebrare fuori dalla sede comunale per “imminente pericolo di vita” GRATUIT O GRATUITO GRATUIT O GRATUITO Matrimoni Civili e Unioni civili da celebrare in Villa fuori dalla sede comunale 500,00 600,00 700,00 800,00