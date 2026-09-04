GUIDONIA – Nozze civili, sposarsi nella villa privata costa fino a 800 euro

Chissà quante coppie vorrebbero coronare il sogno d’amore in una villa esclusiva in cui festeggiare con parenti ed amici il giorno più bello della loro vita.
Oggi a Guidonia Montecelio sarà un privilegio perché il Comune ha introdotto una tariffa da versare all’Ufficio di Stato Civile.
E’ quanto emerge dalla delibera numero 108 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata ieri, giovedì 3 settembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Mauro Lombardo.
Con l’atto vengono approvate le nuove tariffe per la celebrazione dei matrimoni e le unioni civili presso gli Uffici distaccati di Stato Civile sulla base del nuovo “Regolamento Comunale per la Celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili” licenziato il 6 maggio 2025 dal Consiglio comunale con la delibera numero 18.
Ieri la giunta Lombardo ha di fatto confermato il tariffario – CLICCA E LEGGI IL TARIFFARIO – deciso il 30 aprile 2021 dall’allora giunta pentastellata guidata dal compianto sindaco Michel Barbet per regolare la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili per gli Uffici distaccati di Stato Civile.
L’unica novità è rappresentata dalle tariffe da versare in occasione di Matrimoni Civili e Unioni civili da celebrare in Villa fuori dalla sede comunale.
I residenti – almeno uno dei due sposi – pagheranno un minimo di 500 euro se le nozze avverranno in un giorno feriale, mentre la tariffa ammonta a 600 in caso di matrimonio in un giorno prefestivo o festivo.
Più salato il conto per i non residenti a Guidonia Montecelio e per i cittadini stranieri: 700 euro in un giorno feriale, 800 in un giorno prefestivo o festivo.
Le tariffe del servizio celebrazione matrimoni/unioni civili approvate dalla giunta sono le seguenti:
UFFICIO STATO CIVILE
TARIFFA DEL SERVIZIO CELEBRAZIONE MATRIMONIO / UNIONE CIVILE
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LUOGHI
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RESIDENTI
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NON RESIDENTE Comune di Guidonia Montecelio e/o cittadini stranieri
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Feriale Prefestivo/Festivo Feriale Prefestivo/Festivo
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Palazzo Comunale Piazza G. Matteotti – Sala Giunta-
Guidonia Montecelio
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Gratuito in orario apertura uffici
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200,00
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200,00
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250,00
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Palazzo Comunale Piazza G. Matteotti – Sala Giunta-
Guidonia Montecelio
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100,00 in orario chiusura al pubblico uffici
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200,00
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200,00
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250,00
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Rocca Medievale ORSINI (Montecelio)
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400,00
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450,00
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500,00
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500,00
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Museo Archeologico “RODOLFO LANCIANI” (Montecelio)
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300,00
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350,00
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400,00
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500,00
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ANTICO LAVATOIO COMUNALE – TEATRO (Montecelio)
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200,00
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300,00
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350,00
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450,00
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Matrimoni civili da celebrare fuori dalla sede comunale per “imminente pericolo di vita”
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GRATUIT O
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GRATUITO
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GRATUIT O
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GRATUITO
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Matrimoni Civili e Unioni civili da celebrare in Villa fuori dalla sede comunale
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500,00
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600,00
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700,00
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800,00