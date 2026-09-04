MONTEROTONDO – Un terno e tre ambi, pensionato italiano sbanca al Lotto

La Dea Bendata passa a Monterotondo e bacia un giocatore del Lotto.

Come riporta Agipronews, al concorso di ieri, giovedì 3 settembre, è stata registrata una vincita da 25 mila euro alla ricevitoria presso la tabaccheria di Bernardino Di Domenico in Via Ciceruacchio 11.

Un uomo ha puntato 10 euro sull’ambo e 5 euro sul terno sulla ruota di Roma, azzeccando un terno e tre ambi con i numeri 8, 31 e 88.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fortunato sarebbe un pensionato italiano di circa 65 anni residente nella zona.

Si tratta della vincita più alta mai registrata nella tabaccheria che dal 201o è gestita da Bernardino Di Domenico che proprio ieri aveva riaperto dopo le ferie estive: in passato presso la ricevitoria di via Ciceruacchio sono stati vinti 15 mila euro al Supernelotto e un massimo di 10 mila col Gratta e vinci.

Vale la pena ricordare che lo scorso 4 giugno è stata registrata una vincita da 12.500 euro alla ricevitoria numero 3 presso la tabaccheria di Achille Curci in Via Monte Santo 3/A, a Monterotondo Scalo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un uomo ha puntato 50 euro azzeccando l’ambo secco 17-71 anche in quel caso sulla ruota di Roma.