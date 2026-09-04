NEROLA – “Vicoli e Luci” illumina il Centro storico

E’ un percorso gastronomico e musicale per le vie del Borgo medievale.

Venerdì 11 e sabato 12 settembre a Nerola si terrà l’ottava edizione di “Nerola Vicoli e Luci”, un evento organizzato dalla “AC Nerola-Associazione Culturale Nerola” col patrocinio del Comune.

Due serate in cui il Borgo si trasformerà in un’esplosione di musica, sapori, luci e divertimento, tra vicoli pieni di persone, concerti dal vivo e un’atmosfera che ormai è diventata un appuntamento imperdibile.

Si parte venerdì 11 settembre alle 21,30 coi concerti che si terranno contemporaneamente in differenti location.

– SONATA AL VENTO Acoustic Band Sonata al Vento

– ENJOYING70

– MUSICA 90/00 con Marco Valeri.

Sabato 12 settembre sempre dalle ore 21,30:

– 883 TRIBUTE BAND ROMA

– BROKEN STRINGS

– DJ SET con Marco Valeri DJ.

L’apertura degli stand è invece prevista per le ore 19.00 con gli aperitivi e alle ore 20.00 la gastronomia.

Durante entrambe le serate sarà possibile gustare alcune delle specialità che rendono unico l’evento:

– Pizze Fritte Nerolesi Millegusti: dolci o salate, nutella, prosciutto crudo, sugo e formaggio, mortadella e granella di pistacchio.

– Panini con Salsicce Artigianali Locali e cicoria di campo ripassata.

– Arrosticini di Pecora.

– Patatine Fritte

– Birra alla spina per tutta la serata

– Cocktail entrambe le serate.

(PAGAMENTO POS-BANCOMAT DISPONIBILE IN TUTTE LE POSTAZIONI).

INFO e CONTATTI: Pagina Facebook: AC Nerola (Associazione Culturale Nerola); mail: ass.cult.nerola@gmail.com

COME RAGGIUNGERE NEROLA:

Nerola – Centro Storico (per arrivare al punto di inizio dell’evento risalire Corso Umberto I).

Nerola si trova circa a metà strada tra Roma e Rieti, all’interno della via Salaria.

Da Roma, se non si vuole percorrere tutta la Salaria, è possibile prendere l’A1 Firenze-Roma, uscire a Fiano Romano e proseguire per circa 20km sulla Salaria in direzione Rieti, ad altezza Borgo Quinzio prendere l’ uscita per Nerola, proseguire sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.

Da Rieti invece bisogna percorrere via Salaria in direzione Roma e svoltare a destra all’ uscita per Nerola all’ altezza di Corese Terra – Borgo Quinzio e proseguire quindi sulla Via Salaria Vecchia in direzione Acquaviva e quindi Nerola.