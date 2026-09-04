MONTECELIO – Nel giardino di San Michele c’è la Sagra delle Pinciarelle

Tre giorni dedicati alle pinciarelle a Montecelio.
Da oggi pomeriggio, venerdì 4 settembre, a domenica 6 settembre il Giardino dell’ex convento di San Michele ospiterà la 28ª edizione della Sagra delle Pinciarelle, appuntamento dedicato ai sapori e alle tradizioni di una volta.
Tre giorni all’insegna della gastronomia, della convivialità e dello stare insieme organizzati dalla Associazione di Promozione Sociale “Le Pinciarelle” con il patrocinio del Comune di Guidonia Montecelio, che nei giorni scorsi ha avviato l’iter per il riconoscimento della De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine al piatto tipico del Borgo medievale nell’ambito del progetto regionale “Origine Comune” promosso da Anci Lazio.
Le Pinciarelle – pasta fresca realizzata con farina, acqua (e, talvolta, uova), modellata con il gesto del pinciare – rappresentano un patrimonio culturale custodito grazie all’impegno dell’Associazione “Le Pinciarelle Aps”, della Pro Loco Montecelio e della comunità che ogni anno celebra la storica Sagra di settembre.
Appuntamento è oggi pomeriggio alle ore 18.
Domani cena, domenica pranzo e cena.
Per raggiungere il Borgo sarà attiva la navetta gratuita con partenza dalla Piazza del Mercato di Guidonia: venerdì e sabato dalle 16 alle 24, domenica dalle 10 alle 23.
Un appuntamento ormai consolidato nel calendario delle manifestazioni locali, che anche quest’anno accompagnerà residenti e visitatori alla riscoperta delle tradizioni gastronomiche di Montecelio.