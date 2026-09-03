FIANO ROMANO – Vandalizzati i giochi nei parchi pubblici: 5 mila euro di danni

Non hanno risparmiato nulla: altalene, scivoli, corda di arrampico e corda per ponte. Strutture per il divertimento dei bambini prese di mira dai vandali.

Per questo ora il Comune di Fiano Romano ha deciso di sostituire le parti di giochi danneggiati dai vandali all’interno dei parchi pubblici.

Lo stabilisce la determina numero 246 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, giovedì 3 settembre, dal dirigente del Settore Tecnico Giancarlo Curcio.

Con l’atto viene affidata alla Ditta Holzhof Srl di Mezzolombardo (TN) la fornitura di giochi per la somma di 4.922 euro e 90 centesimi IVA 22% compresa.

Dalla determina emerge che negli ultimi periodi si sono verificati ripetuti atti vandalici all’interno di alcune aree verdi pubbliche, come Parco Pier Paolo Pasolini, Parco Belvedere, Parco Villa Comunale, Parco Orizzonte, con un grave danneggiamento e la parziale distruzione di alcune strutture ludiche, rendendole insicure e inutilizzabili da parte dell’utenza.

A seguito di un sopralluogo il personale tecnico comunale ha accertato la necessità e l’urgenza di procedere alla sostituzione delle parti danneggiate per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro di ciascuna area gioco.