GUIDONIA – Lancio del sacchetto dall’auto in corsa: pensionata italiana denunciata

Credeva di non essere vista da nessuno, in realtà il sacchetto della spazzatura appeso al finestrino non era passato inosservato. E chi lo ha notato aveva anche intuito le sue intenzioni.

Così una pensionata italiana di 75 anni è stata denunciata dai Carabinieri Forestali di Guidonia Montecelio per abbandono di rifiuti ai sensi dell’articolo 255 comma 1 del Decreto legislativo 152 del 2006.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto risale al 9 settembre scorso ed è stato segnalato ai militari da una 50enne nota avvocata di Guidonia.

Pare che verso mezzogiorno la professionista viaggiasse in direzione Tivoli su un’auto condotta da un collega lungo via di Casal Bianco, la strada provinciale meglio nota come “48” che collega Settecamini a Guidonia Centro.

Durante il tragitto l’avvocata ha notato un sacchetto di rifiuti appeso al finestrino di una Citroen C3 Picasso che procedeva davanti all’auto sulla quale la 50enne viaggiava come passeggera.

Per questo col cellulare ha immortalato la scena.

Giunti in prossimità della rotatoria antistante il casello autostradale della A1, l’avvocata ha visto il sacchetto lanciato da finestrino a bordo strada e ha scattato altre fotografie.

A quel punto, mentre la Citroen della pensionata ha imboccato l’Autostrada, l’avvocata si è presentata presso la stazione dei Carabinieri Forestali di viale Roma a Guidonia per segnalare il caso con tanto di documentazione.

I militari hanno individuato la “lanciatrice” del sacchetto in una donna di 75 anni originaria del Friuli Venezia Giulia che vive in una zona residenziale della Città dell’Aria.

“Il sacchetto mi è scivolato dal finestrino”, si sarebbe giustificata.