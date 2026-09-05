FARFA – Inaugurati i lavori di restauro della Basilica abbaziale

Un patrimonio millenario restituito alla sua piena bellezza attraverso un articolato intervento di conservazione, tutela e valorizzazione.

Si è svolta ieri, venerdì 4 settembre, nell’Abbazia di Santa Maria di Farfa, la cerimonia di inaugurazione dei lavori di restauro della Basilica abbaziale, uno dei luoghi di maggiore rilievo storico, artistico e spirituale della Sabina e uno dei grandi complessi monastici della tradizione europea.

L’intervento, finanziato per 2 milioni e 550 mila euro, è stato realizzato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 1, Componente 3, Investimento 2.4, dedicato alla sicurezza sismica nei luoghi di culto, al restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC) e ai siti di ricovero delle opere d’arte – Recovery Art.

Il progetto è stato promosso dal Ministero della Cultura, in stretta sinergia con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

La giornata ha avuto inizio alle ore 17.30 con la Santa Messa presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore, e concelebrata da S.E. Mons. Ignazio Sanna, Commissario Pontificio per l’Abbazia di Farfa, e da S.E. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo di Sabina-Poggio Mirteto.

Alla celebrazione sono seguiti i saluti e gli interventi istituzionali del Ministero della Cultura e delle autorità presenti.

MONS. MANDARA: FARFA, CASA DI FEDE, PREGHIERA E INCONTRO

Per il Vescovo di Sabina-Poggio Mirteto, S.E. Mons. Ernesto Mandara, la conclusione dell’importante intervento assume un significato che va oltre la pur fondamentale tutela del patrimonio storico e artistico.

«Restituire alla sua piena bellezza un luogo come questo non significa soltanto preservare un patrimonio storico e artistico di straordinario valore, ma soprattutto custodire e rilanciare un luogo che nei secoli è stato casa di fede, di preghiera e di incontro. Farfa è parte profonda della storia della nostra terra e continua ancora oggi a parlare a chi la visita, credente o non credente».

«L’auspicio è che questa inaugurazione non rappresenti soltanto il punto di arrivo di un lavoro di recupero, ma anche l’occasione per rinnovare il legame con un luogo che continua a custodire e trasmettere la ricchezza della nostra storia e della nostra fede», ha aggiunto il Vescovo.

UN INTERVENTO CHE HA COINVOLTO L’INTERA BASILICA

Il cantiere ha interessato contemporaneamente la struttura della Basilica, i suoi apparati decorativi e la dotazione tecnologica e impiantistica.

Tra gli interventi di maggiore rilievo figurano il restauro del monumentale soffitto ligneo a cassettoni, delle superfici pittoriche della navata centrale, degli otto sottarchi laterali, dell’arco trionfale e del grande Giudizio Universale del 1561 sulla controfacciata.

Sul fronte strutturale ed esterno sono stati realizzati il completo rifacimento della copertura, il recupero dei prospetti, la revisione degli infissi e l’installazione di nuove vetrate. Sono state inoltre affrontate le criticità legate all’umidità e alla regimentazione delle acque, mentre sul piano impiantistico si è proceduto alla revisione dell’impianto elettrico, all’installazione di nuovi corpi illuminanti e alla realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza.

Particolare attenzione è stata riservata al Giudizio Universale, la cui superficie presentava alterazioni dovute all’umidità, alle efflorescenze saline e a precedenti trattamenti che ne compromettevano la corretta percezione. Gli interventi conservativi hanno consentito di recuperarne profondità, leggibilità e qualità cromatica, restituendo all’opera la sua straordinaria forza narrativa.

Anche il soffitto ligneo è stato oggetto di una capillare attività di verifica, consolidamento e riadesione delle superfici pittoriche, insieme a specifici trattamenti per prevenire il degrado biologico e gli attacchi xilofagi.

Il recupero delle pitture murali ha inoltre permesso di riportare alla luce alcune aree affrescate delle imbotti delle finestre che erano state in precedenza celate da intonaci e corpi illuminanti.

Un elemento significativo dell’intervento è stato lo svolgimento del cantiere in maniera compatibile con la vita ordinaria della Basilica. Le opere provvisionali, i ponteggi e le piattaforme di lavoro sono stati infatti progettati in modo da consentire la prosecuzione delle celebrazioni liturgiche e delle visite durante i lavori.

LAMBUSIER: «CONSERVAZIONE, FRUIZIONE E ACCESSIBILITÀ»

La Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, arch. Lisa Lambusier, sottolinea il valore complessivo dell’intervento:

«L’intervento che presentiamo intende “restituire” nella sua pienezza un monumento d’eccellenza, ponendo le premesse per un programma di tutela che integra la conservazione con la fruizione e l’accessibilità».

Il risultato, evidenzia la Soprintendente nell’opuscolo dedicato al progetto, nasce da una collaborazione corale tra amministrazioni, istituzioni ecclesiastiche, funzionari, tecnici, professionisti, restauratori e maestranze specializzate, nella consapevolezza che la salvaguardia della memoria storica rappresenti anche un punto di partenza per il futuro e la crescita del territorio.

PNRR E FONDO EDIFICI DI CULTO

Un ruolo centrale nella realizzazione del progetto è stato svolto dall’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della Cultura, diretta dal dott. Angelantonio Orlando, e dalla Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno, nell’ambito della quale il Viceprefetto Antonio Tedeschi ha seguito le diverse fasi del progetto.

«Il restauro di Farfa mostra concretamente come le risorse del PNRR possano trasformarsi in un investimento duraturo nella tutela del patrimonio culturale e nella valorizzazione dei territori», sottolinea Angelantonio Orlando, Direttore dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR.

«La tutela di un luogo come Farfa dimostra il valore della collaborazione tra istituzioni civili ed ecclesiastiche nella salvaguardia di un patrimonio che appartiene alla storia e alla comunità», afferma Antonio Tedeschi, Viceprefetto della Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno.

FARFA, UN PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO MILLENARIO

L’intervento ha rappresentato anche una nuova occasione di studio e conoscenza della Basilica, la cui configurazione attuale è strettamente legata alla grande stagione di trasformazione avviata tra Quattrocento e Cinquecento.

La chiesa abbaziale fu riedificata durante la gestione del cardinale Giovanni Battista Orsini e completata nel 1494, come testimonia l’iscrizione sul soffitto ligneo.

La decorazione pittorica prese avvio dalla controfacciata con il monumentale Giudizio Universale del 1561, commissionato dal priore e dai monaci a maestranze fiamminghe attive nell’ambiente veneziano. Nel corso del secondo Cinquecento venne quindi sviluppato un ampio programma decorativo dedicato alla Vergine, alla vita di Cristo e ai santi benedettini.

Tra il 1597 e il 1598 anche Orazio Gentileschi lavorò nell’Abbazia, affrescando le cappelle di Sant’Orsola, Sant’Anna e dei Santi Pietro e Paolo lungo la navata sinistra.

«Il restauro consente oggi di leggere con maggiore chiarezza la straordinaria ricchezza dell’apparato decorativo della Basilica e offre nuove opportunità di conoscenza e di studio», sottolinea il dott. Giuseppe Cassio, Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti e responsabile della direzione scientifica degli interventi di natura storico-artistica.

LE AUTORITÀ PRESENTI

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, S.E. il Prefetto di Rieti, dott.ssa Pinuccia Niglio; il Colonnello Valerio Marra, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti; la dott.ssa Roberta Cuneo, Sindaca di Fara in Sabina e Presidente della Provincia di Rieti; la Soprintendente Lisa Lambusier; Angelantonio Orlando, Direttore dell’Unità di Missione per l’attuazione del PNRR; Antonio Tedeschi, Viceprefetto del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto; Giuseppe Cassio, Funzionario storico dell’arte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti.

Presenti inoltre i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri di Fara in Sabina e Passo Corese, il Comandante della Guardia di Finanza di Poggio Mirteto e alcuni Sindaci dei Comuni confinanti.

La cerimonia del 4 settembre segna così la conclusione di un importante percorso di conservazione e valorizzazione e, allo stesso tempo, apre una nuova stagione per Santa Maria di Farfa, nella quale tutela della bellezza, fede, memoria, conoscenza e fruizione continuano a intrecciarsi in uno dei luoghi più rappresentativi della storia della Sabina.