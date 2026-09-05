CALCIO – Guidonia a casa vince ancora, ko per la Pianese

di Daniele Di Cerbo

Il Guidonia Montecelio 1937 FC continua a farsi rispettare tra le mura amiche. Nella terza giornata di campionato di Serie C, i rossoblù superano la Pianese grazie a una rete di Mastrantonio e conquistano altri tre punti preziosi.

In uno stadio ancora lontano dal tutto esaurito, nonostante i buoni risultati della squadra, le due formazioni si affrontano a viso aperto. Il primo tempo è equilibrato e non regala grandi emozioni. Il Guidonia prova a rendersi pericoloso soprattutto attraverso alcuni cross interessanti, senza però trovare la zampata vincente delle proprie punte.

Nella ripresa il tecnico prova a dare maggiore vivacità alla manovra inserendo Spavone al posto di D’Urso. La mossa porta maggiore brillantezza e al 54’ arriva l’episodio che decide la partita.

Vertainen si inventa una giocata di qualità al limite dell’area di rigore: una finta mette in difficoltà la difesa toscana e la punta rossoblù pennella un cross vellutato al centro dell’area. Mastrantonio si fa trovare pronto e conclude in rete, facendo esplodere di gioia la tribuna rossoblù.

È il gol che rompe l’equilibrio e permette al Guidonia di gestire il vantaggio. Nel finale, però, qualche brivido non manca. Ferrari ha infatti due buone occasioni per chiudere definitivamente la gara, ma non riesce a concretizzarle, facendo partire dalla tribuna qualche comprensibile “mortorio”. Per fortuna dei rossoblù, gli errori non hanno conseguenze.

Tra le note più belle della giornata c’è anche il ritorno in campo di Malomo, assente da un anno dopo il grave infortunio. Un rientro importante, accolto con soddisfazione da tutto l’ambiente.

Alla fine conta il risultato: il Guidonia batte la Pianese e mette in tasca altri tre punti, confermando un ottimo rendimento casalingo e continuando a guardare con fiducia al campionato.

Spettatori: 501.