TIVOLI – Lesioni sulla ex casa cantoniera, via al progetto di consolidamento

Più di un anno fa sono comparse le prime lesioni sui muri portanti e il quadro fessurativo è andato progressivamente peggiorando.

Per questo ora il Comune di Tivoli ha deciso di intervenire per salvare la “Casa dei Fiori”, struttura innovativa e di co-housing realizzata nell’edificio dell’ex casa cantoniera dell’Anas, in via Tiburtina, a Villa Adriana dove si svolgono percorsi di semi autonomia per il Durante e Dopo di noi ai sensi della Legge 112/2016.

Lo stabilisce la determina numero 2867 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 24 settembre dal dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci.

Con l’atto viene affidata all’Ingegner Stefano Stefani la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale sulla ex Casa Cantoniera per complessivi 10.543 euro e 92 centesimi.

Il Comune di Tivoli detiene l’immobile di proprietà regionale con un atto di concessione a canone ricognitorio risalente a maggio del 2019 e lo ha affidato alla Cooperativa Nuove Risposte.

Dalla determina emerge che a seguito di segnalazioni di lesioni da parte del gestore, il personale tecnico del Settore Manutenzione Beni immobili comunali ha effettuato dei sopralluoghi, riscontrando la presenza di numerose lesioni sulla muratura portante perimetrale e constatando la velocità con cui lo stato fessurativo dell’immobile aumentava in dimensioni e profondità.

Per questo a novembre 2025 sono stati affidati servizi di valutazione preliminare delle condizioni di sicurezza dell’immobile e di redazione del piano di indagini strutturali all’ Ingegner Stefano Stefani, mentre a dicembre 2025 sono stati affidati alla “Tecnica MP Srl” i servizi di installazione di sensori e capisaldi e di monitoraggio del quadro fessurativo e statico dei movimenti verticali per la ex Casa Cantoniera.

Ora l’amministrazione ha individuato nello stesso ingegner Stefani il professionista esterno che si occupi della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di consolidamento.