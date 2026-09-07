Ascolto, prevenzione delle dipendenze, inclusione sociale e sostegno alle persone fragili.

Sono le attività della “Comunità in Dialogo”, comunità pedagogica-riabilitativa con sede a Trivigliano in provincia di Frosinoneche accoglie persone con problemi di tossicodipendenza, alcolismo o gravi disagi psico-sociali.

L’Organizzazione di Volontariato, attiva dal 1991, ha deciso di operare anche a Guidonia Montecelio.

Lo stabilisce la determina numero 158 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata venerdì 4 settembre dal dirigente ai Servizi Educativi Aldo Cerroni.

Con l’atto viene approvato lo schema di accordo di collaborazione – CLICCA E LEGGI L’ACCORDO – tra la Città di Guidonia Montecelio e la “Comunità in Dialogo” e concesso in uso condiviso il locale comunale sito in Piazza Due Giugno, con ingresso da Via Tiberio Cavallo, tutti i martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.