MENTANA – Al Palio di San Nicola sfilano anche Giulia Nicolai e Lucilla Nori

Mentana si veste di bianco: il 13 settembre la moda sposa il Palio di San Nicola

Una serata dedicata all’eleganza, alla moda e al sogno del matrimonio.

Domenica 13 settembre, a partire dalle ore 21:30, Atelier Centro Sposi Nomentana porta in passerella la nuova collezione 2027, con ospiti d’eccezione e un appuntamento che promette di trasformare Mentana in un vero palcoscenico della moda.

Gli organizzatori della sfilata

L’evento è inserito nel programma del Palio di San Nicola, patrono di Mentana, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della città garibaldina che ogni anno unisce tradizione, spettacolo, cultura e comunità e che va in scena da domani, martedì 8 settembre, a domenica 13 settembre.

E proprio all’interno di questa importante cornice, domenica sera Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa si trasformerà in una vera e propria passerella di moda.

Protagonista della serata sarà Atelier Centro Sposi Nomentana, realtà dedicata al mondo della sposa, dello sposo e della cerimonia, con sede in via delle Molette 20 a Mentana, che presenterà in anteprima la nuova collezione sposa 2027.

Gli organizzatori annunciano che non sarà semplicemente una sfilata di abiti da sposa, bensì un viaggio nell’eleganza, nelle nuove tendenze e nelle emozioni che accompagnano una delle scelte più importanti nella vita di una donna.

In passerella sfileranno numerose creazioni della nuova collezione, espressione delle tendenze bridal 2027: silhouette contemporanee, dettagli preziosi, volumi scenografici e ricercatezza saranno gli elementi di una serata pensata per celebrare la moda e, soprattutto, il sogno di ogni futura sposa.

Filippo Bontempi

Federica Serge

A completare il look delle protagoniste della passerella saranno Filippo Bontempi e Federica Serge con il loro team, che cureranno make-up e hairstyle, contribuendo alla costruzione dell’immagine sofisticata e glamour della sfilata.

Giulia Nicolai, giovane talento di Mentana che ha preso parte al talent show Amici 2025 di Maria de Filippi

Lucilla Nori, Miss Universo Italia 2025

La serata vedrà inoltre la partecipazione di Giulia Nicolai, giovane talento di Mentana che ha preso parte al talent show Amici 2025 di Maria de Filippi, e di Lucilla Nori, Miss Universo Italia 2025, che porterà in passerella tutta la sua eleganza.

Jlenia di New Light Foto di Tivoli

A raccontare attraverso immagini e video esclusivamente la sfilata di Atelier Centro Sposi Nomentana sarà New Light Foto di Tivoli, che curerà la documentazione fotografica e video dell’appuntamento dedicato alla nuova collezione 2027.

Ma il significato di questa sfilata va oltre la moda.

“Portare una collezione 2027 nel cuore di Mentana, all’interno di una manifestazione così profondamente legata alla storia e all’identità della città, significa creare un incontro tra tradizione e contemporaneità – spiegano gli organizzatori – Da una parte il Palio di San Nicola, con il suo forte legame con la comunità mentanese; dall’altra il mondo della moda bridal, fatto di ricerca, bellezza, innovazione e sogni.

Ed è proprio questo incontro a rendere l’appuntamento del 13 settembre particolarmente significativo.

Per una sera, Mentana non sarà soltanto la cornice dell’evento: sarà il palcoscenico”.