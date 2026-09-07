TIVOLI – West Nile Virus, i Socialisti: “Per il Sindaco non è necessaria una disinfestazione straordinaria” 

Dal Partito Socialista Italiano di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

“Si è chiusa venerdì mattina la Commissione Sanità che avevamo chiesto con convocazione urgente per capire come viene gestito il rischio West Nile sul nostro territorio.

𝐋𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚: 𝐚𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐫𝐚̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐮 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞.

Si continuerà così, si interviene solo dopo che arriva la comunicazione di un caso positivo e solo nelle vicinanze dell’abitazione o del luogo in cui è stato riscontrato l’evento.

È una scelta precisa che noi non condividiamo.

𝐐𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐜𝐨𝐬𝐢̀ 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐞𝐧𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐚𝐠𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬.

In questo modo si rincorre solo l’emergenza a macchia di leopardo.

Lo stiamo dicendo da GIUGNO, presentando prima un’interrogazione e poi una proposta di fare una disinfestazione su tutto il territorio comunale.

Alla Commissione era presente, oltre al Sindaco, l’assessore Erika Osimani che ha condiviso la linea del primo cittadino.

Assente per buona parte della commissione, invece, Gianfranco Osimani, l’assessore competente — che si è collegato da remoto solo alla fine della commissione e che non è mai intervenuto.

𝐔𝐧 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥‘𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞.

Si è parlato di allarmismo e strumentalizzazione, noi non entriamo in polemica e rispondiamo con tre parole: trasparenza, prevenzione e responsabilità politica.

Speriamo che vada tutto bene e che nessun concittadino ne paghi le conseguenze.

Continuiamo con responsabilità a sostenere che a Tivoli è necessario avviare e concludere una disinfestazione straordinaria perchè straordinario , cioè non usuale, è ciò che purtroppo sta accadendo: west nile ma non solo.

Concordiamo con le specifiche richieste provenienti dalle Associazioni del territorio e dai molti Portatori di interesse.

𝐍𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐦𝐢𝐬𝐦𝐨, 𝐞̀ 𝐩𝐫𝐞𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀.

Ricordiamo al Sindaco che, per legge, lui è la massima autorità sanitaria sul territorio.

Abbiamo presentato una Mozione al riguardo e invitiamo i Cittadini a misurare ancora una volta le risposte dell’Amministrazione nella sede istituzionale”.