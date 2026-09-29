TIVOLI – Al Teatro Giuseppetti c’è “Il Ragazzo della Via Gluck – Omaggio ad Adriano Celentano”

Sabato 17 ottobre alle ore 20:30 al Cinema Teatro Giuseppetti di Tivoli è in arrivo, Il Ragazzo della Via Gluck – Omaggio ad Adriano Celentano, lo spettacolo prodotto da Prisma Show, con la direzione artistica di Andrea Codispoti, dedicato a uno dei protagonisti più amati e rivoluzionari della musica e dello spettacolo italiano.

Il Ragazzo della Via Gluck supera l’idea tradizionale della cover band e porta in scena un progetto musicale costruito sull’autenticità, non sull’imitazione.

Nessuna caricatura, nessuna replica di maniera, ma un racconto vivo attraverso la memoria, gli aneddoti e le suggestioni legate a una carriera capace di segnare intere generazioni.

Lo show, grazie alla musica, alla narrazione e alle immagini, accompagna il pubblico in un viaggio nell’universo artistico del Molleggiato, ripercorrendone i grandi successi e i momenti più significativi della vita professionale.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente contribuisce una scenografia completamente inedita, studiata per immergere gli spettatori nel mondo di Celentano.

Sul palco una rock band dal vivo composta da sette musicisti dà corpo e energia allo spettacolo, riproponendo i brani più amati con qualità e rispetto per lo spirito originale. Un omaggio autentico, una rilettura intensa e appassionata, costruita per far rivivere al pubblico l’emozione delle canzoni senza rinunciare alla personalità e alla verità della performance dal vivo.

Dalle canzoni che hanno fatto cantare intere generazioni ai brani più iconici della sua carriera, Il Ragazzo della Via Gluck attraversa le diverse anime di Celentano: quella rock and roll, quella romantica, quella ironica, quella civile e quella più visionaria. Un artista capace di parlare d’amore, società e libertà con una lingua sempre sorprendentemente contemporanea.

La direzione artistica di Andrea Codispoti valorizza ogni dettaglio del progetto, costruendo uno spettacolo elegante, intenso e coinvolgente, nato da una profonda passione e da un grande rispetto per Adriano Celentano: «Il Ragazzo della Via Gluck è la storia di ognuno di noi: un percorso fatto di sogni, sacrifici, emozioni e ricordi che appartengono a tutti. È molto più di un omaggio: è una dichiarazione d’amore verso la grande musica italiana».

Il Ragazzo della Via Gluck – Omaggio ad Adriano Celentano è uno spettacolo per gli appassionati di sempre, un evento che non si limita a ricordare un artista, ma ne riaccende l’energia, riportando sul palco la forza di un repertorio capace ancora di parlare al presente.