MONTECELIO – La fogna è rotta: liquami e puzza nauseabonda nel Borgo

Aria irrespirabile, puzza nauseabonda, asfalto viscido.

Va avanti così da 5 giorni a Montecelio, il Borgo medievale di Guidonia, dove all’altezza del Civico 14 di Via Romana e in via Bernardino Trasciani si registrano tre gravi fuoriuscite di liquami fognari.

A segnalarlo alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv è Sergio Fedeli, 73enne regista teatrale, che ha presentato un esposto ad Acea, al Comune di Guidonia Montecelio, oltre che alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato e ai Carabinieri.

Secondo Fedeli, la fuoriuscita di liquami è causata dalla presumibile rottura e dall’intasamento della conduttura fognaria, di pertinenza pubblica.

“Tale anomalia – spiega il 73enne – sta provocando diffusione persistente di odori nauseabondi e irrespirabili che impediscono la normale vivibilità delle abitazioni circostanti, oltre al serio e imminente pericolo igienico sanitario per la salute pubblica con potenziale proliferazione di insetti e batteri”.

“Nonostante il mio esposto e le segnalazioni di altri cittadini – sottolinea ancora Sergio Fedeli – nessuno interviene.

Chiedo pubblicamente alle autorità interessate di disporre ogni opportuno accertamento e verifica d’ufficio al fine di individuare le cause del disservizio e le relative responsabilità, nonché di adottate con la massima urgenza tutti i provvedimenti necessari per la messa in sicurezza dell’area, la sua sanificazione e la riparazione definitiva dei tre guasti al fine di salvaguardare la pubblica incolumità”.