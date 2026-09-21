SAN GREGORIO DA SASSOLA – Grande partecipazione allo Screening Cardiologico nell’età pediatrica

Sabato 19 settembre a San Gregorio da Sassola si è tenuta una giornata di Screening Cardiologico nell’età pediatrica.

L’iniziativa è firmata dall’associazione “La stella di Lorenzo“ di Roma, promotrice di una campagna rivolta ai bambini e ai ragazzi in età pediatrica da 0 a 16 anni.

L’unità mobile è stata collocata davanti al castello Brancaccio che domina la valle sottostante e che, durante tutto l’anno, è meta di turisti da ogni parte del mondo.

I minori sono stati accompagnati dai genitori e al termine della giornata sono stati contati circa 90 elettrocardiogrammi eseguiti, tutti, fortunatamente, privi di anomalie importanti.

“Accoglienza, solidarietà, amicizia; questi gli aspetti principali che hanno caratterizzato la giornata dedicata alla prevenzione delle aritmie, trascorsa a San Gregorio da Sassola – commentano i volontari dell’associazione “La stella di Lorenzo” – Grazie alla squisita ospitalità del Sindaco Giovanni Colagrossi Loreto e alla perfetta organizzazione dei consiglieri Paolo Iannilli e Luigi Lombardozzi, lo screening elettrocardiografico, rivolto ai bambini e ragazzi in età pediatrica, si è svolto senza alcun problema, permettendo ai volontari dell’associazione di accogliere anche molti genitori che non erano riusciti a prenotare la visita in tempo utile”.

“Grazie in primis a “La stella di Lorenzo“ per aver regalato ai nostri bambini competenza, professionalità e simpatia – commenta il consigliere Paolo Iannilli – Grazie a tutti i genitori con hanno dimostrato interesse per questa iniziativa.

Il grazie più grande però va ai tanti bambini, quasi 100 per l’esattezza, che sono stati con noi.

Incoraggiati dall’ampio consenso ottenuto, non ci resti che dire…

Arrivederci, sempre con lo sguardo rivolto alla prevenzione e alla tutela della salute”.